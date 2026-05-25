두나무, 청소년 디지털 금융 리터러시 확산 '업클래스 주니어배 퀴즈 대항전' 진행

7월 3일까지 진행, 각 부문별 우수 학교 선정해 '업비트가 쏘는 간식차'

우수학교 선정 4개교, 학교 이름 300만원 지역사회 기부 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 두나무가 청소년 디지털 금융 리터러시 확산을 위한 '업클래스 주니어배 퀴즈 대항전'을 진행하고 있다고 25일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 두나무가 청소년 디지털 금융 리터러시 확산을 위한 '업클래스 주니어배 퀴즈 대항전'을 진행하고 있다고 25일 발표했다. [사진=두나무]2026.05.25 dedanhi@newspim.com

'업클래스 주니어'는 두나무의 세대별 맞춤형 금융 교육 프로그램 '업클래스'의 일부로, 청소년의 디지털 금융 이해 증진과 미래 인재 육성을 목적으로 운영되고 있다. 해당 프로그램은 경제 상식뿐 아니라 인공지능(AI), 블록체인, NFT(대체불가토큰) 등 최신 기술 트렌드를 접목하여 청소년들이 디지털 시대의 주역으로 성장할 수 있도록 돕고 있다.

이번 퀴즈 대항전은 학생들이 디지털 금융과 경제 지식을 쉽게 습득할 수 있도록 기획된 이벤트로, 업클래스 주니어 1학기 참가자 중 62개교 학생을 대상으로 5월 18일부터 7월 3일까지 약 7주간 진행될 예정이다.

이벤트가 종료된 후에는 참석자 수와 평균 성적을 기준으로 각 부문별 우수 학교를 선정하고, '업비트가 쏘는 간식차'를 제공한다. 선정 부문은 총 4개로, ▲참여 인원이 가장 많은 학교 1위 ▲평균 성적이 가장 높은 학교 1위 ▲수도권 학교 중 참여율이 가장 높은 학교 ▲비수도권 학교 중 참여율이 가장 높은 학교가 포함된다.

우수 학교로 선정된 4개교에는 학교 이름으로 300만원 규모의 지역사회 기부 기회가 제공되며, 학생들이 직접 기부 대상을 결정할 예정이다. 이를 통해 학생들이 지역사회 나눔 활동에 참여하고, 사회적 가치와 공동체 의식을 배울 수 있도록 한다.

개인 참여자도 혜택을 받을 수 있으며, 추첨을 통해 총 500명에게 5천원 상당의 편의점 쿠폰이 지급된다. 참여를 원하는 학생은 업클래스 공식 홈페이지의 이벤트 페이지에 접속하여 회원 가입 후 학교를 선택하면 된다. 일반 학교 학생도 퀴즈 참여는 가능하나, 이벤트 혜택에서는 제외된다.

오경석 대표는 "청소년들이 디지털 금융을 더욱 쉽고 친숙하게 이해할 수 있도록 참여형 콘텐츠를 지속적으로 확대할 계획"이라며 "업클래스를 통해 디지털 금융 교육의 저변을 넓히고 미래 세대 육성에 적극 힘쓰겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com