하나금융그룹, 인천 지역아동센터 어린이에 '문화체험 봉사활동' 진행

눈높이에 맞춘 역사교육, 경제 뮤지컬 관람 등 특별한 경험



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 5월 가정의 달을 기념해 인천 지역아동센터의 어린이 40여명을 초청해 임직원과 함께하는 문화체험 봉사활동을 진행했다고 25일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 5월 가정의 달을 맞이해 지난 23일 인천 지역아동센터 어린이 40여명을 초청해 임직원과 함께하는 문화체험 봉사활동을 실시했다. 이날 문화체험 행사에 참여한 인천 지역아동센터 어린이들이 역사해설가의 설명을 들으며 문화재를 관람하고 있다. [사진=하나금융그룹]2026.05.25 dedanhi@newspim.com

이번 봉사활동은 문화체험 기회가 부족한 아동을 위해 ▲어린이 눈높이에 맞춘 역사교육 ▲올바른 경제습관 형성을 위한 경제 뮤지컬 관람 등의 특별한 경험을 제공하고자 마련됐다. 특히, 40여명의 그룹 임직원들이 자발적으로 참여해 어린이들에게 1:1 전담 멘토 역할을 수행했다.

먼저 어린이들은 서울 덕수궁을 방문해 전문 역사해설가의 흥미로운 역사 이야기를 들으며 관람하는 시간을 가졌다. 어린이 눈높이에 맞춘 쉽고 재미있는 진행으로, 이들은 책에서만 접했던 문화유산을 둘러보며 우리나라 역사의 다양한 이야기를 배울 수 있는 귀중한 경험을 했다.

이어 하나금융그룹 명동사옥 대강당으로 이동해 어린이 경제 뮤지컬 '재크의 요술지갑'을 관람했다. 이 뮤지컬은 하나은행이 2007년부터 올해까지 이어오고 있는 금융교육 프로그램으로, '재크와 콩나무'를 모티브로 저축, 소비, 나눔 등 올바른 경제습관을 재미있게 학습할 수 있도록 구성되어 어린이들로부터 큰 호응을 얻었다.

이번 프로그램에 참석한 한 어린이는 "평소 경험해보지 못했던 역사문화 체험과 뮤지컬 공연을 즐길 수 있었던 정말 특별한 하루였다"며 "향후에도 기회가 된다면 또 방문하고 싶다"고 밝혔다.

하나금융그룹 ESG 기획팀 관계자는 "이번 활동이 어린이들이 더 넓은 세상을 경험하고 꿈을 키우는 기회가 되길 바란다"며 "미래 주역인 어린이들이 건강하게 성장하며 꿈을 이루도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

하나금융그룹은 이 외에도 ▲가족 돌봄 아동에 대한 돌봄 부담 경감 및 건강한 성장을 위한 식사지원 사업 ▲장애 아동 및 청소년을 위한 재활 및 학습 보조기구 지원 사업 등 미래 세대 아이들이 행복하게 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위한 진정성 있는 ESG 활동을 지속적으로 전개하고 있다.

dedanhi@newspim.com