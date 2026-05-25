전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.25 (월)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

하나금융그룹, 인천 지역아동센터 어린이에 '문화체험 봉사활동' 진행

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 하나금융그룹은 23일 인천 지역아동센터 어린이 40여명을 초청해 문화체험 봉사활동을 했다
  • 어린이들은 덕수궁 역사해설 관람과 경제 뮤지컬 관람을 통해 역사와 올바른 경제습관을 배우는 시간을 가졌다
  • 하나금융은 이번 활동을 포함해 아동 식사지원·재활기구 지원 등 미래세대 성장을 위한 ESG 활동을 이어가고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

눈높이에 맞춘 역사교육, 경제 뮤지컬 관람 등 특별한 경험

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 5월 가정의 달을 기념해 인천 지역아동센터의 어린이 40여명을 초청해 임직원과 함께하는 문화체험 봉사활동을 진행했다고 25일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 5월 가정의 달을 맞이해 지난 23일 인천 지역아동센터 어린이 40여명을 초청해 임직원과 함께하는 문화체험 봉사활동을 실시했다. 이날 문화체험 행사에 참여한 인천 지역아동센터 어린이들이 역사해설가의 설명을 들으며 문화재를 관람하고 있다. [사진=하나금융그룹]2026.05.25 dedanhi@newspim.com

이번 봉사활동은 문화체험 기회가 부족한 아동을 위해 ▲어린이 눈높이에 맞춘 역사교육 ▲올바른 경제습관 형성을 위한 경제 뮤지컬 관람 등의 특별한 경험을 제공하고자 마련됐다. 특히, 40여명의 그룹 임직원들이 자발적으로 참여해 어린이들에게 1:1 전담 멘토 역할을 수행했다.

먼저 어린이들은 서울 덕수궁을 방문해 전문 역사해설가의 흥미로운 역사 이야기를 들으며 관람하는 시간을 가졌다. 어린이 눈높이에 맞춘 쉽고 재미있는 진행으로, 이들은 책에서만 접했던 문화유산을 둘러보며 우리나라 역사의 다양한 이야기를 배울 수 있는 귀중한 경험을 했다.

이어 하나금융그룹 명동사옥 대강당으로 이동해 어린이 경제 뮤지컬 '재크의 요술지갑'을 관람했다. 이 뮤지컬은 하나은행이 2007년부터 올해까지 이어오고 있는 금융교육 프로그램으로, '재크와 콩나무'를 모티브로 저축, 소비, 나눔 등 올바른 경제습관을 재미있게 학습할 수 있도록 구성되어 어린이들로부터 큰 호응을 얻었다.

이번 프로그램에 참석한 한 어린이는 "평소 경험해보지 못했던 역사문화 체험과 뮤지컬 공연을 즐길 수 있었던 정말 특별한 하루였다"며 "향후에도 기회가 된다면 또 방문하고 싶다"고 밝혔다.

하나금융그룹 ESG 기획팀 관계자는 "이번 활동이 어린이들이 더 넓은 세상을 경험하고 꿈을 키우는 기회가 되길 바란다"며 "미래 주역인 어린이들이 건강하게 성장하며 꿈을 이루도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

하나금융그룹은 이 외에도 ▲가족 돌봄 아동에 대한 돌봄 부담 경감 및 건강한 성장을 위한 식사지원 사업 ▲장애 아동 및 청소년을 위한 재활 및 학습 보조기구 지원 사업 등 미래 세대 아이들이 행복하게 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위한 진정성 있는 ESG 활동을 지속적으로 전개하고 있다.

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동