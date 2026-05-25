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중기부, 민관협력 R&D 100억 지원…공급망 자립화 강화

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  • 중소벤처기업부가 26일 민관공동기술사업화R&D 3차 계획을 공고했다
  • 구매연계·상생협력 트랙으로 100억원 규모 105개 과제를 선정해 최대 6억원씩 2년간 지원한다
  • 수요·투자 연계 R&D로 공급망 자립화와 판로 확보를 추진해 중소기업 경쟁력을 높인다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

구매연계·상생협력 105개 과제 선정
중소기업 기술사업화·판로 연계 지원
과제당 최대 6억원·2년간 지원 계획

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 대·중소기업 협력을 기반으로 한 기술사업화 연구개발(R&D) 지원 사업을 확대 추진한다. 중소기업의 기술개발 성과를 실제 구매와 투자로 연결해 공급망 자립화와 시장 경쟁력을 강화하겠다는 취지다.

중소벤처기업부는 '2026년 민관공동기술사업화R&D 3차 시행계획'을 오는 26일 공고한다고 25일 밝혔다.

이번 공고는 올해 상반기 발표한 '2026년 민관공동기술사업화R&D 1·2차 시행계획'의 후속 조치다. 수요처나 투자기업 요구에 맞춰 중소기업 기술개발을 지원하는 '구매연계·상생협력' 트랙의 하반기 신규 과제를 모집한다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

중기부는 앞서 상반기 공고를 통해 총 501억원 규모의 394개 과제 모집을 추진했다. 세부적으로 ▲기술이전사업화 200억원·200개 과제 ▲기술성숙도(TRL) 점프업 100억원·100개 과제 ▲구매연계·상생협력 201억원·94개 과제를 지원했다.

이번 3차 공고에서는 총 100억원 규모로 105개 과제를 선정한다. 선정 과제에는 최대 2년간 6억원 이내 정부 연구개발비를 지원한다.

'구매연계·상생협력' 트랙은 개발 초기 단계부터 수요처나 투자기업의 구매·투자 의사를 확인한 뒤 기술개발을 추진하는 사업이다. 수요기업 맞춤형 기술개발과 판로 확보를 연계 지원하는 민관협력형 R&D 모델이다.

지원 유형은 '구매연계형'과 '상생협력형'으로 나뉜다. 구매연계형은 수요처가 필요한 기술·제품을 중소기업이 개발한 뒤 실제 구매로 이어질 수 있도록 지원하는 방식이다. 이번 공고에는 대·중견기업 수요처가 직접 과제제안서(RFP)를 제시하는 '혁신형도전' 트랙도 포함됐다.

상생협력형은 투자기업의 투자 수요가 있는 제품 개발을 지원한다. 대·중견기업과 공공기관 등이 투자기업으로 참여해 정부와 공동으로 최대 12억원 규모의 R&D 자금을 지원한다. 대·공기업은 국비와 1대1, 중견기업은 2대3 비율로 매칭 투자한다.

중기부는 이번 사업을 통해 공급·수요 간 기술성숙도 격차를 줄이고, 기술개발부터 시장 진출까지 전주기 지원 체계를 강화한다는 계획이다.

사업 참여를 희망하는 기업은 오는 6월 15일부터 29일 오후 6시까지 범부처통합연구지원시스템(IRIS)을 통해 온라인 신청할 수 있다.

황영호 중기부 기술혁신정책관은 "중소기업의 연구개발 성과가 실제 매출로 이어지는 것이 무엇보다 중요하다"며 "수요 기반 맞춤형 연구개발과 안정적인 판로 지원을 통해 중소기업이 시장에서 확실한 경쟁력을 확보할 수 있도록 정책적 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

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