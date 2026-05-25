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진보당, 울산시장 단일화 중단에 반발…"김상욱 공식 사과·해명하라"

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  • 진보당이 25일 김상욱 민주당 울산시장 후보의 단일화 여론조사 중단에 대해 공식 사과와 해명을 요구했다
  • 진보당은 국민의힘 조직적 역선택 가능성 언급이 근거 없이 단일화 절차 불신을 키웠다고 비판했다
  • 양당은 23~24일 여론조사 단일화에 합의했으나 김 후보가 조직적 개입 의심을 이유로 일방 중단해 파행을 빚었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"국민의힘 역선택 단정은 무책임"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 진보당이 울산시장 후보 단일화 여론조사를 중단한 김상욱 더불어민주당 후보에게 공식 사과와 해명을 요구하고 민주당을 향해서는 즉각적인 조치를 촉구했다.

신창현 진보당 사무총장은 25일 국회 소통관 기자회견에서 "울산시장 후보 단일화 경선 결과가 예정대로 발표되지 못했다"며 "김 후보 측의 일방적인 경선 중단 선언으로 단일화 열차가 파행에 이르렀다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 울산시장에 출마한 김상욱 더불어민주당 후보(왼쪽)와 김종훈 진보당 후보(오른쪽)가 20일 오후 서울 마포구 공덕동 한겨레신문사 스튜디오에서 열린 '6·3 지방선거 울산시장 후보 단일화 토론회'에 앞서 사회자인 성한용 한겨레신문 선임기자와 대화하고 있다. 2026.05.20 photo@newspim.com

신 사무총장은 김 후보 측이 방송 인터뷰 등에서 국민의힘의 조직적 역선택 가능성을 거론한 데 대해 "아직 종료되지도 않은 여론조사 결과를 두고 역선택을 기정사실처럼 언급하며 단일화 절차 자체에 대한 불신을 조장했다"고 비판했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

이어 "진보당이 여론조사 기관을 확인한 결과 국민의힘 측 조직적 개입 정황을 단정할 수 없다는 입장을 전달받았다"고 주장했다.

진보당은 김 후보 측에 ▲국민의힘 역선택을 단정적으로 언급한 배경 ▲사전 협의 없이 경선 중단을 선언한 이유 ▲중앙당과 사전 교감 여부 등에 대한 설명을 요구했다.

신 사무총장은 "이번 사태의 책임은 합의된 단일화 절차를 중단시키고 단일화를 파행으로 몰아간 김 후보에게 있다"며 "김 후보의 공식 사과와 해명을 촉구한다"고 말했다. 이어 "민주당 중앙당도 책임 있는 주체로서 즉각 사태 해결에 나서야 한다"고 덧붙였다.

앞서 민주당 김상욱 후보 측과 진보당 김종훈 후보 측은 지난 23~24일 100% 여론조사를 통한 단일화 방식에 합의하고 결과 발표를 준비했으나 김 후보 측이 "일부 세력의 조직적 개입이 의심된다"며 여론조사 중단을 선언했다.

oneway@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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