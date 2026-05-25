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2026.05.25 (월)
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이란 최고지도자 '은신·고립'…"합의 전달도 지연"

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  • 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이가 24일 비공개 장소에 은신한 채 외부 접촉을 극도로 제한하고 있는 것으로 알려졌다
  • 그는 복잡한 전달망을 통해서만 제한적으로 의사소통을 하며 이로 인해 미국·이란 간 협상과 의사결정이 지연되고 있다
  • 미국 당국자들은 최고지도자의 추가 공격 우려로 극단적 보안 조치가 취해진 것으로 보고 있으며 백악관은 관련 언급을 피했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

통신 차단 속 협상 속도 변수

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이란 최고지도자가 비공개 장소에 은신한 채 외부와의 접촉을 극도로 제한하고 있는 것으로 파악됐다고 24일(현지시각) CBS뉴스가 미국 당국자들을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이는 현재 복잡한 전달망(courier network)을 통해서만 제한적으로 의사소통을 하고 있으며, 외부 세계와의 직접적인 접촉은 사실상 차단된 상태다.

이 같은 상황은 미국과 이란 간 협상에도 영향을 미치고 있다.

트럼프 행정부와 협상을 담당하는 이란 관리들조차 자국 지도부와의 소통에 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 협상 내용 공개와 의사결정이 지연되고 있다는 설명이다.

사안에 정통한 미국 당국자 2명은 CBS에 "미국이 합의 초안이나 제안을 전달하더라도 최고지도자에게 도달하는 데 상당한 시간이 걸린다"며 "이에 따라 미국이 답변을 받기까지도 지연이 불가피하다"고 전했다.

백악관 대변인은 최고지도자의 은신 여부나 이란 내부 통신 방식에 대해서는 논평을 거부했다.

다만 트럼프 행정부 고위 당국자는 전날 "최고지도자가 현재 합의 초안의 큰 틀(contours)에 대해서는 동의한 상태"라고 밝혔으며, 트럼프 대통령 역시 트루스소셜을 통해 며칠 내 최종 답변이 나올 것으로 기대한다"고 언급한 상태다.

CBS는 또 이란과의 전쟁을 촉발한 미국·이스라엘의 공습 과정에서 부상을 입은 것으로 알려진 최고지도자가 추가 공격을 피하기 위해 극단적인 보안 조치를 취하고 있다고 전했다.

이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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