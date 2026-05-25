국민의힘, 대구·경북 맞춤 공약 발표…"통합신공항·첨단산업 확대"

포항 이차전지·구미 반도체·울진 원전 중심 산업 재편

신공항·철도·고속도로 연계 초광역 경제권

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘 정책위원회가 25일 대구·경북 시·군·구별 맞춤 공약을 발표했다. 광역교통망 확충과 첨단 전략산업 육성을 통해 TK 지역의 신성장 동력을 확보하겠다는 내용이다.

이번 공약은 권역별 공약 발표 시리즈의 세 번째 순서로, 대구광역시와 경상북도를 대한민국 제2성장축으로 만들기 위한 시·군·구별 맞춤형 정책을 담았다.

대구광역시의 경우 글로벌 혁신도시로의 도약을 위한 정책이 핵심이다. 동구 제2의료원 유치와 북구 문화예술허브 조성 등으로 시민의 삶의 질과 정주 여건을 개선한다. 또한 대구경북통합신공항의 조속한 추진과 달성 분산에너지 특구 유치, 지역 내 노후 산업단지 대전환을 통해 대구를 미래 첨단산업 거점으로 육성한다는 계획이다.

경상북도 공약은 하늘길과 바닷길 확충을 통해 미래산업과 세계로 향하는 성장축을 열겠다는 내용이 담겼다. 대구경북통합신공항 중심의 초광역 물류망 구축과 울릉공항 조기 개항, 영일만항 물류 인프라 확충 등으로 지역 물류 경쟁력을 강화한다. 아울러 대구권 광역철도 연장 및 남북9축 고속도로 건설 등 광역교통망 확충 공약도 제시했다.

미래산업 성장을 위한 비전도 함께 내놨다. 구미 반도체·방산 혁신클러스터의 성공적 정착과 영천 K-방산 산업단지 조성, 성주 참외 스마트농업 확대 등을 통해 지역 경제를 활성화한다는 구상이다.

중구에는 생활밀착형 스마트시티 완성과 역사 문화·관광의 글로벌 허브 조성, 동구에는 제2의료원 유치 또는 동구의료원 건립과 혁신·안심 뉴타운 2.0 프로젝트를 추진한다. 서구에는 서대구역세권 개발 및 부도심화에 총력을 기울이고, 남구에는 대구시 3차 순환도로 서편 구간을 조기 개통하며, 북구에는 제3산업단지·금호워터폴리스 디지털 대개조와 국립 문화예술허브를 조성한다.

수성구에는 문화로 골목상권을 활성화하고 아이들을 위한 돌봄·응급네트워크와 AI시대를 대비한 교육 시스템을 구축한다. 달서구에는 성서산업단지를 직·주·락이 조화되는 'DS밸리'로 격상하고, 학산공원을 '달서 숲'으로 리브랜딩해 대구의 대표 랜드마크로 조성한다. 달성군에는 분산에너지 특구 유치로 달성 산업단지의 에너지 경쟁력을 확보하고, 군위군에는 대구경북통합신공항 조속 추진 및 광역 교통망 신속 착공을 지원한다.

경상북도의 경우 포항시에는 이차전지·바이오 특화단지 중심의 혁신 산업 생태계를 고도화하고, 경주시에는 신라 왕경 복원·정비를 통해 신라 천년고도의 위상을 제고한다. 김천시에는 남부내륙철도 고속화 연계 KTX 역세권 스마트 미래도시를 개발하고, 안동시에는 바이오·백신 국가산업단지를 고도화하며, 구미시에는 반도체·방산 혁신클러스터를 성공적으로 정착시킨다.

영주시에는 첨단베어링 국가산업단지를 활성화하고, 영천시에는 탄약창 부지에 K-방산 산업단지를 조성한다. 상주시에는 스마트팜 혁신밸리 중심의 첨단 미래 농업 수도를 만들고, 문경시에는 중부내륙고속철도 개통에 대비한 철도 역세권 중심 미래 성장 동력을 확보한다. 경산시에는 지하철 연장 및 대구권 광역철도 연계 스마트 교통망을 완성한다.

의성군에는 대구경북통합신공항 조기 건설과 연계 교통망을 구축하고, 청송군에는 산불피해지 특별도시재생사업과 재해위험지구개선사업을 집중 지원한다. 영양군에는 남북9축 고속도로를 제3차 고속도로 건설계획에 반영하고, 영덕군에는 영덕 원자력발전소 유치와 관련 산업을 육성한다. 청도군에는 청도 자연드림파크를 조기 완공하고, 고령군에는 국가급 대가야 역사·문화 거점을 확립한다.

성주군에는 성주 참외 스마트농업을 확대하고, 칠곡군에는 대구경북통합신공항 거점 초광역 물류망을 구축한다. 예천군에는 경북도청 신도시를 조기 활성화하고, 봉화군에는 바이오메디컬·친환경 산림 휴양 산업 허브를 구축한다. 울진군에는 원자력수소국가산업단지를 성공적으로 조성하고, 울릉군에는 울릉공항 조기 개항을 지원한다.

국민의힘 정책위원회는 앞으로도 지역 산업 경쟁력 강화와 교통망 확충 등 정주 여건 개선을 통해 대구·경북의 새로운 도약을 실현하고, 시민과 도민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 나가기 위해 지속적으로 노력하겠다고 밝혔다.

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