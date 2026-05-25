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北, 6월 하순 노동당 전원회의...대남·대미정책 관련 결정 주목

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  • 조선중앙통신이 25일 6월 하순 노동당 전원회의 개최를 보도했다
  • 이번 회의에서 상반기 사업을 중간총화하고 하반기 정책과 대외기조를 논의할 예정이다
  • 당·헌법 개정으로 영토를 북측만으로 한정한 이후 대미정책 방향 공개 여부에 관심이 쏠린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조중통 "국가정책 중간 총화, 중요 문제 토의"
상반기 사업 집행 경과 평가 및 하반기 계획 논의

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 북한이 다음 달 하순 노동당의 중앙위원회 전원회의를 개최해 상반기 사업 집행 경과를 평가하고 하반기 계획을 논의할 것이라고 조선중앙통신이 25일 보도했다.

통신은 이날 노동당 중앙위원회 정치국이 6월 하순 당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의를 소집한다는 결정서를 지난 24일 채택했다고 전하면서 이번 전원회의가 "2026년도 당 및 국가정책 집행 정형을 중간총화하고 하반년도 사업과 일련의 중요문제들을 토의"하기 위한 것이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 지난해 12월 9~11일 열린 노동당 제8기 13차 전원회의에서 김정은 노동당 총비서 겸 국무위원장이 간부들과 이야기 하고 있다. [사진=노동신문] 2026.01.19 yjlee@newspim.com

노동당 중앙위원회 전원회의는 해당 시기에 당 안팎의 주요 문제들을 논의·의결하는 핵심 정책결정기구로, 최근에는 6월 말과 12월 말에 정례적으로 소집되며 그 외에도 중요 현안이 있을 때 열리고 있다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

이번 전원회의는 지난 2월 최대 정치행사인 제9차 당대회를 마무리하고 후속 조치가 이어지는 가운데 열리는 것이다. 대남·대미 관계 등 대외 기조와 관련한 중요 결정이 발표될지 주목된다.

특히 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 최근 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 가진 데 이어 조만간 북한을 방문할 것이라는 관측이 나오는 상황이어서 이번 전원회의에서 대미 정책 방향을 가늠할 결과가 공개될지 관심이 쏠리고 있다.

북한은 지난 2월 당 대회에서 당 규약을 개정했으며 3월에는 최고인민회의를 열어 헌법을 개정했다. 북한의 최신 헌법은 김정은 국무위원장의 '두 국가' 노선을 반영해 한반도 북측 지역만 영토로 규정한 영토 조항이 신설됐고, 통일 조항은 삭제됐다.

opento@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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