北, 6월 하순 노동당 전원회의...대남·대미정책 관련 결정 주목

조중통 "국가정책 중간 총화, 중요 문제 토의"

상반기 사업 집행 경과 평가 및 하반기 계획 논의



[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 북한이 다음 달 하순 노동당의 중앙위원회 전원회의를 개최해 상반기 사업 집행 경과를 평가하고 하반기 계획을 논의할 것이라고 조선중앙통신이 25일 보도했다.

통신은 이날 노동당 중앙위원회 정치국이 6월 하순 당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의를 소집한다는 결정서를 지난 24일 채택했다고 전하면서 이번 전원회의가 "2026년도 당 및 국가정책 집행 정형을 중간총화하고 하반년도 사업과 일련의 중요문제들을 토의"하기 위한 것이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 지난해 12월 9~11일 열린 노동당 제8기 13차 전원회의에서 김정은 노동당 총비서 겸 국무위원장이 간부들과 이야기 하고 있다. [사진=노동신문] 2026.01.19 yjlee@newspim.com

노동당 중앙위원회 전원회의는 해당 시기에 당 안팎의 주요 문제들을 논의·의결하는 핵심 정책결정기구로, 최근에는 6월 말과 12월 말에 정례적으로 소집되며 그 외에도 중요 현안이 있을 때 열리고 있다.

이번 전원회의는 지난 2월 최대 정치행사인 제9차 당대회를 마무리하고 후속 조치가 이어지는 가운데 열리는 것이다. 대남·대미 관계 등 대외 기조와 관련한 중요 결정이 발표될지 주목된다.

특히 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 최근 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 가진 데 이어 조만간 북한을 방문할 것이라는 관측이 나오는 상황이어서 이번 전원회의에서 대미 정책 방향을 가늠할 결과가 공개될지 관심이 쏠리고 있다.

북한은 지난 2월 당 대회에서 당 규약을 개정했으며 3월에는 최고인민회의를 열어 헌법을 개정했다. 북한의 최신 헌법은 김정은 국무위원장의 '두 국가' 노선을 반영해 한반도 북측 지역만 영토로 규정한 영토 조항이 신설됐고, 통일 조항은 삭제됐다.

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