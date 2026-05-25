샘표, 美 조지아대학교 학생들과 한식 체험 프로그램 진행

김치·김밥 만들기 실습 통해 K-푸드 체험

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 샘표는 지난 22일 미국 조지아대학교 학생들을 대상으로 한식 체험 프로그램을 진행했다고 밝혔다.

조지아대학교 학생들은 한국 식문화를 탐구하기 위한 방한 일정 중 샘표 본사를 방문했다. 샘표 방문 프로그램은 학생 만족도 조사에서 높은 평가를 받으며 3년째 이어지고 있다.

조지아대학교 학생들이 직접 만든 김치를 들고 기념 촬영을 하고 있다. [사진=샘표]

조지아대학교 관계자는 "최근 K-푸드에 대한 관심이 높아지면서 제대로 된 한식을 알리기 위해 프로그램을 기획했다"며 "한식의 기본이 되는 장을 연구해온 샘표와 함께 한국 식문화를 직접 경험할 수 있어 학생들에게 뜻깊은 시간이 될 것"이라고 말했다.

이날 조지아대학교 학생 22명은 샘표가 개발한 다양한 한식 제품과 글로벌 장(醬) 제품에 관심을 보였다. 특히 전통 한식 간장의 색과 향을 줄이고 감칠맛을 높인 글로벌 장 '연두', 콩 발효 기반의 감칠맛을 살린 '유기농 고추장', 대두 알레르기 우려 없이 한국 간장의 풍미를 구현한 '완두간장' 등에 주목했다. 이어진 요리 실습에서는 발효 기반의 K-소스를 활용해 겉절이와 김밥 만들기가 진행됐다.

학생들은 배추와 '김치앳홈(Kimchi@Home)' 키트를 활용해 겉절이를 만들었다. '김치앳홈'은 새미네부엌 김치양념의 글로벌 버전으로, 김치 양념 소스와 고춧가루로 구성된 제품이다.

학생들은 별도의 양념을 준비할 필요가 없고 스틱 형태의 고춧가루로 매운맛을 조절할 수 있다는 점에 높은 관심을 보였다. 아울러 연두와 고추장으로 각각 밑간한 밥으로 꼬마김밥을 만들며 K-푸드의 다양한 맛을 경험했다. 기본 김밥 외에도 멸치볶음과 김치 등 다양한 재료를 활용해 각자 취향에 맞는 김밥을 만들며 한식 문화를 체험했다.

샘표는 학생들에게 귀국 후에도 한식을 쉽게 즐길 수 있도록 연두, 글루텐 프리 고추장, 김치앳홈 키트 비건, 샘표 캔김치 등을 선물했다.

샘표 관계자는 "김밥 재료와 한국의 장 활용법에 대한 질문이 이어질 만큼 학생들의 관심이 높았다"며 "3년 전 첫 방문 때보다 K-푸드에 대한 애정과 관심이 더욱 커졌음을 현장에서 느낄 수 있었다"고 말했다. 이어 "학생들이 한국에서 경험한 김치와 김밥 만들기가 일상 속에서도 자연스럽게 이어질 수 있도록 앞으로도 다양한 프로그램과 시도를 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

sykim@newspim.com