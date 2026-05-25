부산→서울 6시간10분…연휴 마지막 날 귀경길 정체

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전국서 차량 517만대 이동 예상…서울 방향 혼잡 극심

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 부처님 오신날 연휴 마지막 날인 25일 서울 방향 중심으로 전국 주요 고속도로에 귀경 차량이 몰리면서 도로 정체가 이어질 전망이다.

한국도로공사는 이날 전국에서 차량 517만대가 이동할 것으로 내다봤다. 수도권에서 지방으로 이동하는 차량은 37만대, 지방에서 수도권으로 향하는 차량은 44만대로 예상됐다.

서울 방향 정체가 집중될 것으로 보이지만 전날보다 다소 완화될 전망이다. 지방 방향은 비교적 원활한 차량 흐름이 예측됐다.

[사진=뉴스핌DB]

낮 12시 요금소 출발 기준으로 부산에서 서울까지 이동 시간은 6시간 10분으로 추정됐다. 광주에서는 5시간, 목포에서는 5시간 30분, 강릉에서는 4시간 40분으로 추산됐다.

서울 방향 정체는 오전 9∼10시경 시작돼 오후 4∼5시께 절정에 달한 이후 오후 10∼11시께 해소될 전망이다.

주요 노선별로 경부고속도로 서울 방향은 신갈분기점 부근부터 오전 9시께 혼잡이 시작돼 오후 4시께 절정에 이른 뒤 오후 10시께 해소될 것으로 예상된다.

영동고속도로 인천 방향은 오전 9시 마성에서 정체가 시작돼 오후 3시께 절정에 달할 것으로 보인다. 서해안고속도로 서울 방향도 금천에서 차량이 몰리면서 오후 4시께 혼잡도가 가장 높을 것으로 예측된다.

중부고속도로 하남 방향은 산곡분기점에서 오전 11시께 혼잡이 시작돼 오후 4시께 정체가 극심해질 것으로 예상되고, 서울양양고속도로 남양주 방향은 강촌에서 오전 9시 혼잡이 시작돼 오후 2시께 절정에 이를 전망이다.

sheep@newspim.com