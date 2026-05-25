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롯데, 스페인서 '브랜드 엑스포' 개최…중소기업 유럽 진출 지원

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  • 롯데는 27일부터 29일까지 마드리드에서 중소기업 해외진출 지원 '2026 롯데-대한민국 브랜드 엑스포'를 개최했다
  • 국내 중소기업 50개사는 유럽 바이어 200여명과 1대1 수출상담·제품 전시를 통해 유럽 시장 진출 가능성을 타진했다
  • 롯데는 K-뷰티 콘셉트 행사장과 한류 콘텐츠 프로그램을 운영하며 K-브랜드 확산과 수출시장 다변화를 추진했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 우수 중소기업 50개사 참가

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데는 오는 27일부터 29일까지 스페인 마드리드에서 '2026 롯데-대한민국 브랜드 엑스포'를 개최한다고 밝혔다.

브랜드 엑스포는 국내 우수 중소기업의 해외 진출을 지원하기 위한 동반성장 프로그램으로, 롯데와 대·중소기업농어업협력재단, KOTRA가 공동 주최하고 중소벤처기업부가 후원한다.

2026 대한민국 브랜드 엑스포 공식 포스터 [사진=롯데]

이번 행사에는 뷰티, 식품, 패션, 라이프스타일 등 다양한 분야의 국내 중소기업 50개사가 참가한다. 참가 기업들은 스페인, 영국, 독일 등 유럽 전역에서 초청된 글로벌 바이어 200여명과 1대1 수출 상담 및 제품 전시회를 진행하며 유럽 시장 진출 가능성을 타진할 예정이다. 1대1 수출상담회에서는 수출 상담과 함께 제품 현지화 컨설팅도 지원한다.

롯데는 행사장을 스페인에서 경험하는 K-뷰티 팝업스토어인 '서울 미용실' 콘셉트로 구성했다. 방문객들은 웰컴 라운지를 시작으로 미용실, 컨설팅 라운지, 컬처 라운지 등을 순차적으로 체험하며 제품 경험과 수출 상담을 함께 진행할 수 있다. 특히 미용실 공간은 에스테틱존, 스타일링존, 테라피존 등 세부 카테고리로 나눠 제품 체험 몰입도를 높이고 다양한 체험 프로그램도 운영한다.

롯데는 행사 기간 K-브랜드와 K-문화를 함께 알릴 수 있는 한류 콘텐츠 프로그램과 이벤트도 마련했다. 한류 아티스트 팬미팅과 K-팝 커버댄스 공연 등이 진행될 예정이다.

지난 2016년 시작된 브랜드 엑스포는 아시아와 유럽, 북미·남미 등 세계 각지에서 개최되며 국내 중소기업의 해외 판로 개척을 지원하는 대표 상생 프로그램으로 자리 잡았다. 롯데에 따르면 지난해까지 총 1500여 개 중소기업이 브랜드 엑스포에 참가했으며, 1만1000여 건의 수출 상담과 약 12억달러(약 1조8000억원) 규모의 누적 수출 상담 실적을 기록했다.

롯데 관계자는 "브랜드 엑스포는 국내 중소기업의 해외 진출을 지원하는 대표적인 동반성장 프로그램"이라며 "앞으로도 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 국내 기업들의 해외 진출을 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

강경성 KOTRA 사장은 "올해 대형 유통망과의 협력을 강화하며 K-소비재를 차세대 수출동력으로 육성하기 위해 박차를 가하고 있다"며 "중동 전쟁에 따른 대체 시장 발굴 차원에서 유럽 시장 공략에도 힘쓰며 수출시장 다변화를 추진하겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com

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