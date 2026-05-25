정청래 "김관영, 李대통령 교감설 ′금도′ 한참 넘어…사과해야"

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"위험한 도박·허위사실 유포"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 25일 전북도지사 선거에 무소속으로 출마한 김관영 후보를 향해 "금도를 넘어도 한참 넘었다"며 이재명 대통령과의 교감설을 정면 비판했다.

정 대표는 이날 전북 정읍에서 열린 현장 중앙선거대책위원회 회의에서 김 후보 관련 언론 보도를 언급하며 "아무렴 이재명 대통령이 무소속 후보와 상의했겠나"라며 "이 부분에 대해 직접 해명하고 사과할 일이 있다면 사과하라"고 촉구했다.

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장 [사진=정청래 페이스북]

그는 "청와대에 확인해보니 사실이 아니라고 한다"며 "청와대 관계자 말이 맞다면 심각한 허위사실 유포"라고 주장했다.

이어 "이 부분만큼은 그냥 넘어가기 어렵다"며 "이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박이고 대통령에게 크나큰 누를 끼친 것"이라고 비판했다.

김 후보는 지난 20일 전북CBS 라디오 인터뷰에서 무소속 출마와 관련해 이 대통령과 교감이 있었느냐는 질문에 "무소속 출마의 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적은 있다"고 답했다.

oneway@newspim.com