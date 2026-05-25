세븐일레븐, '올 뉴 김밥' 선보여…간편식 판도 바꾼다

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냉장밥 노화 방지·과열수증기 구이 공법 적용

전년 대비 매출 22% 신장하며 품질 증명

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 편의점 코리아세븐은 '라이스 프로젝트'를 기반으로 리뉴얼한 '올 뉴 삼각김밥' 시리즈가 출시 이후 약 6주 만에 누적 판매량 360만 개를 돌파했다고 25일 밝혔다.

세븐일레븐은 국내 편의점 삼각김밥의 시초로, 냉장 보관 시 딱딱해지는 밥과 전자레인지 가열 시 눅눅해지는 김의 특성을 개선하기 위해 푸드 테크를 적용한 '삼각김밥 2세대'를 선보였다. 지난달 8일부터 이달 22일까지 판매 데이터를 분석한 결과, '올 뉴 삼각김밥' 시리즈 판매 호조에 힘입어 관련 카테고리 매출도 전년 동기 대비 22% 증가했다.

'올 뉴(All New) 김밥' 제품 이미지 [사진=세븐일레븐]

세븐일레븐 공식 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 "데우지 않았는데도 밥이 촉촉하다", "김이 바삭하게 끊겨 식감이 좋다", "밥알의 찰기가 좋아졌다" 등 품질 개선에 대한 긍정적인 반응이 이어지고 있다.

세븐일레븐은 이러한 기술력을 김밥 카테고리로 확대 적용해 오는 27일부터 '올 뉴 김밥' 라인업을 순차적으로 출시한다. 새 제품에는 삼각김밥 리뉴얼의 핵심 기술인 '냉장밥 노화 방지 및 수분 보존 기술'을 적용해 저온 환경에서도 밥알의 촉촉한 식감을 유지할 수 있도록 했다.

또 기존 원적외선 구이 방식 대신 '과열수증기 구이' 설비를 도입했다. 과열수증기 공법은 뜨거운 수증기가 김 중심부까지 빠르게 침투해 김이 타거나 주름지는 현상 없이 고르게 구울 수 있으며, 밥의 수분에도 쉽게 질겨지지 않는 것이 특징이다. 김 표면의 참기름 함량도 기존 대비 2배 늘려 고소한 풍미와 윤기를 강화했다.

오는 27일에는 대표 상품인 '듬뿍참치김밥'을 리뉴얼 출시하며, 28일에는 '스팸땡초김밥'을 새롭게 선보인다. 다음 달 2일에는 가성비 수요를 겨냥한 '2800알찬김밥'을 리뉴얼해 출시할 예정이다.

'올 뉴 삼각김밥' 라인업도 확대된다. 오는 28일에는 '더커진스팸땡초계란볶음밥삼각김밥'을 출시하고, 다음 달 10일에는 '소고기고추장&참치마요삼각김밥'을 리뉴얼해 선보인다.

세븐일레븐은 리뉴얼 확대를 기념해 다음 달까지 간편식 할인 프로모션도 진행한다. 이달 말까지 올 뉴 삼각김밥 전 품목을 대상으로 카카오페이머니 또는 토스페이(계좌·머니) 결제 시 20%, 롯데카드 L.pay 결제 시 50% 할인 혜택을 제공한다.

다음 달에는 올 뉴 김밥 시리즈 전 품목을 카카오페이머니 또는 토스페이 결제 시 20% 할인하며, 올 뉴 삼각김밥 전 품목은 10% 할인 판매한다.

임이선 세븐일레븐 푸드팀장은 "이번 리뉴얼은 소비자가 편의점 간편식 취식 과정에서 겪는 구조적인 문제를 푸드 테크로 해결하는 데 초점을 맞췄다"며 "원물 가공과 제조 공법의 기술적 경쟁력을 바탕으로 편의점 간편식의 품질 기준을 새롭게 정립해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com