GS더프레시, '단기 비육 한우' 판매 확대…최대 50% 할인

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농식품부와 협력, 전국 매장·앱 특별 판매

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GS더프레시가 농림축산식품부와 손잡고 고품질 '단기 비육 한우' 유통 확대에 나선다고 25일 밝혔다.

'단기 비육 한우'는 기존 30개월 이상이던 한우 사육 기간을 28개월 이하로 단축한 한우를 의미한다.

GS더프레시가 농림축산식품부와 손잡고 고품질 '단기 비육 한우' 유통에 적극 나선다. 물가 안정, 축산농가 사료비 절감, ESG까지 고려된 고품질 한우공급이 본격화된다. [사진=GS더프레시]

사육 기간 단축을 통해 메탄가스 배출을 줄이고 축산 농가의 사료비 부담을 낮출 수 있는 데다, 소비자 가격 인하 효과까지 기대할 수 있어 ESG 정책 강화와 물가 안정에 기여할 수 있다.

GS더프레시는 농림축산식품부의 '단기 비육 한우' 사업 활성화를 위해 전국 590여 개 매장과 월간활성화이용자수(MAU) 431만 규모의 '우리동네GS' 앱 등 온·오프라인 유통 플랫폼을 활용해 판로 확대를 추진하고 있다. 이 일환으로 오는 6월 9일까지 온·오프라인 채널을 통해 '단기 비육 엄선 한우' 특별 판매 행사를 진행한다.

행사 상품은 소비자 인식 확대와 저변 확대를 위해 1++·1+ 등급 등 최상위 등급 위주로 구성했다. 등심, 안심, 채끝 등 주요 부위뿐 아니라 제비추리, 토시살 등 특수 부위도 함께 선보인다.

대표 행사 상품인 등심은 100g 기준 1++ 등급은 1만300원대, 1+ 등급은 8100원대에 판매된다. 일반 한우 상품 대비 최대 50% 저렴한 수준이다. 해당 상품은 GS더프레시 매장과 '우리동네GS' 앱을 통해 다음 달 2일까지 사전예약 구매를 할 수 있다. 이후 다음 달 3일부터 9일까지는 전국 GS더프레시 매장에서 현장 구매도 가능하다.

정길재 GS더프레시 축산팀 MD는 "단기 비육 한우를 중심으로 생산 비용 절감을 통해 소비자에게 실질적인 가격 혜택을 제공하고 ESG 강화에도 기여할 수 있는 한우 유통 모델 구축에 속도를 내고 있다"며 "GS더프레시만의 차별화된 신선식품 유통 역량을 바탕으로 프리미엄 한우의 대중화를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com