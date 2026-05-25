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GS더프레시, '단기 비육 한우' 판매 확대…최대 50% 할인

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  • GS더프레시가 25일 농식품부와 단기 비육 한우 유통 확대에 나섰다
  • 사육 기간 단축으로 메탄 저감·사료비 절감·물가 안정 등 ESG 효과를 기대한다
  • 6월 9일까지 온오프라인서 단기 비육 한우를 최대 50% 저렴하게 특별 판매한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농식품부와 협력, 전국 매장·앱 특별 판매

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GS더프레시가 농림축산식품부와 손잡고 고품질 '단기 비육 한우' 유통 확대에 나선다고 25일 밝혔다.

'단기 비육 한우'는 기존 30개월 이상이던 한우 사육 기간을 28개월 이하로 단축한 한우를 의미한다.

GS더프레시가 농림축산식품부와 손잡고 고품질 '단기 비육 한우' 유통에 적극 나선다. 물가 안정, 축산농가 사료비 절감, ESG까지 고려된 고품질 한우공급이 본격화된다. [사진=GS더프레시]

사육 기간 단축을 통해 메탄가스 배출을 줄이고 축산 농가의 사료비 부담을 낮출 수 있는 데다, 소비자 가격 인하 효과까지 기대할 수 있어 ESG 정책 강화와 물가 안정에 기여할 수 있다.

GS더프레시는 농림축산식품부의 '단기 비육 한우' 사업 활성화를 위해 전국 590여 개 매장과 월간활성화이용자수(MAU) 431만 규모의 '우리동네GS' 앱 등 온·오프라인 유통 플랫폼을 활용해 판로 확대를 추진하고 있다. 이 일환으로 오는 6월 9일까지 온·오프라인 채널을 통해 '단기 비육 엄선 한우' 특별 판매 행사를 진행한다.

행사 상품은 소비자 인식 확대와 저변 확대를 위해 1++·1+ 등급 등 최상위 등급 위주로 구성했다. 등심, 안심, 채끝 등 주요 부위뿐 아니라 제비추리, 토시살 등 특수 부위도 함께 선보인다.

대표 행사 상품인 등심은 100g 기준 1++ 등급은 1만300원대, 1+ 등급은 8100원대에 판매된다. 일반 한우 상품 대비 최대 50% 저렴한 수준이다. 해당 상품은 GS더프레시 매장과 '우리동네GS' 앱을 통해 다음 달 2일까지 사전예약 구매를 할 수 있다. 이후 다음 달 3일부터 9일까지는 전국 GS더프레시 매장에서 현장 구매도 가능하다.

정길재 GS더프레시 축산팀 MD는 "단기 비육 한우를 중심으로 생산 비용 절감을 통해 소비자에게 실질적인 가격 혜택을 제공하고 ESG 강화에도 기여할 수 있는 한우 유통 모델 구축에 속도를 내고 있다"며 "GS더프레시만의 차별화된 신선식품 유통 역량을 바탕으로 프리미엄 한우의 대중화를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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