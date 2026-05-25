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무협, 브라질서 팝업스토어...K-뷰티 중남미 공략 속도

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  • 한국무역협회가 22~24일 브라질 상파울루서 K뷰티 팝업스토어를 열었다
  • 27개사 30개 브랜드가 참여해 체험형 마케팅을 진행했고 약 3000명 현지 소비자가 방문했다
  • 한국의 대브라질 화장품 수출이 3년 만에 6배 이상 성장해 시장 공략 거점으로 주목받고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상파울루 문화축제 기간 맞춰 현지 소비자 공략
아모레·에이피알 등 27개사 참가…3000명 방문

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국무역협회가 브라질 상파울루에서 K-뷰티 팝업스토어를 열고 국내 화장품 기업의 중남미 시장 공략 지원에 나섰다.

한국무역협회는 주브라질한국문화원, KOTRA 상파울루무역관과 공동으로 지난 22일부터 24일까지 브라질 상파울루 한국문화원에서 'K-뷰티 프리미엄 팝업 스토어'를 개최했다고 25일 밝혔다.

한국무역협회(KITA)가 지난 22~24일 브라질 상파울루 한국문화원에서 개최한 '상파울루 K-뷰티 프리미엄 팝업 스토어'에서 현지 소비자들이 제품과 이벤트를 체험하고 있다. [사진=무역협회]

이번 행사는 주상파울루 대한민국 총영사관 후원으로 마련됐으며 브라질 최대 도심 문화축제인 '비라다 꿀뚜라우(Virada Cultural)' 기간에 맞춰 진행됐다. 비라다 꿀뚜라우는 매년 500만명 이상이 찾는 대규모 문화 행사다.

팝업스토어에는 아모레퍼시픽, 에이피알, 셀트리온 등 대기업과 중소기업을 포함해 27개사 30개 브랜드가 참가했다. 참가 기업들은 스킨·헤어케어 제품을 선보였으며 럭키휠, 포토존, SNS 이벤트 등 체험형 마케팅 프로그램도 함께 운영했다. 행사 기간 약 3000명의 현지 소비자가 방문했다.

개막식에는 이승형 무역협회 상파울루사무소장, 김철홍 주브라질한국문화원장, 권준섭 코트라 상파울루무역관장 등이 참석했다. 브라질 측에서는 안젤라 간드라 상파울루시 국제협력국장과 페드루 헤벨루 무역투자청 국제협력실장 등 시 정부 관계자들도 자리했다.

한국무역협회(KITA)가 지난 22~24일 브라질 상파울루 한국문화원에서 개최한 '상파울루 K-뷰티 프리미엄 팝업 스토어'에서 현지 소비자들이 제품과 이벤트를 체험하고 있다. [사진=무역협회]

무역협회에 따르면 한국의 대브라질 화장품 수출은 2022년 약 900만 달러에서 2025년 약 5500만 달러로 3년 만에 6배 이상 성장했다. 정희철 무역협회 해외마케팅본부장은 "브라질은 중남미 최대 소비시장인 만큼 국내 기업들이 현지 소비자 반응을 직접 확인하고 시장 진출 전략을 구체화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

syu@newspim.com

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