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국민의힘 "김용범 '3고 성공 비용' 발언은 궤변…근거 없는 낙관론"

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  • 국민의힘 박성훈 공보단장은 25일 김용범 정책실장의 3고 '성공 비용론'을 맹비판했다
  • 박 단장은 대기업·반도체·AI 호조로 3고를 미화하는 것은 서민 고통을 감추는 현실 왜곡이라 지적했다
  • 환율·외국인 자금 이탈과 시장 개입 예고를 비판하며 민생 현실을 직시한 경제정책 전면 전환을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박성훈 공보단장 "시장 통제 독선, 위기 몰아넣을 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 김용범 대통령실 정책실장의 '3고(고금리·고물가·고환율) 성공 비용론'을 정면 비판하며 정부의 경제정책 전면 전환을 촉구했다.

박성훈 국민의힘 중앙선대위 공보단장은 25일 논평을 통해 "고금리·고물가·고환율이라는 3고 악재를 두고 '성공의 비용'이자 '도약의 마찰음'이라는 궤변을 늘어놓았다"며 "과연 이 정부가 매일 밤잠을 설치며 생계를 걱정하는 우리 국민들과 같은 하늘 아래 살고 있는지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 공보단장은 "일부 대기업의 성과를 대한민국 경제 전체의 온기로 포장해서는 안 된다"며 "반도체와 AI 기업의 실적 호조로 명목성장률이 10%에 육박하니, 경제 전반에 큰 문제가 없다는 식의 인식은 심각한 현실 왜곡"이라고 지적했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

이어 "대출 이자에 허리가 휘는 소상공인과 장바구니 물가에 한숨 짓는 서민들의 고통이 '성공의 비용'으로 정당화될 수는 없다"며 "국민의 삶을 파고드는 실질적인 위기와 정부의 무능을 감추기 위한 전형적인 말장난이자 유체이탈 화법일 뿐"이라고 강조했다.

환율 불안에 대한 정부 진단도 문제라고 지적했다. 박 공보단장은 "김 실장은 코스피가 70% 이상 오르면서 외국인 매도세에 따른 환전 수요가 환율을 밀어 올렸다며, 이를 '성공이 만들어낸 역설적 현상'이라고 자화자찬했다"며 "외국인 자금이 역대급으로 빠져나가며 원화 가치가 폭락하는 현상을 어떻게 '성공의 증거'로 포장할 수 있느냐"고 반박했다.

그는 "외국인의 대규모 자금 이탈은 향후 글로벌 환경 변화에 따라 우리 외환·금융시장을 순식간에 흔들어놓을 수 있는 시한폭탄"이라며 "외국인 자금 변동성에 대응하기 위한 구조적 완충으로 내국인의 국내 주식 보유 확대를 들며, 퇴직연금 활성화, 청년형 ISA 등 주식보유에 대한 정책 인센티브 확대를 대안으로 제시한 대목도 우려스럽다"고 말했다. 이어 "정부 정책 실패로 인한 대외 리스크의 부담을 국민의 노후자금과 쌈짓돈으로 떠받치려 하는 것"이라고 비판했다.

박 공보단장은 "김 실장은 물가 문제에 대해 '시장 기능에만 의존하는 것으로는 역부족'이라며 강력한 시장 개입을 예고했고, 부동산에 대해서는 '가장 단호하게 대응해야 할 영역'이라고 했다"며 "공급이라는 근본적 원인을 외면한 채, 또다시 투기 세력 프레임을 씌워 수요를 억누르고 시장을 통제하겠다는 것은 실패한 과거로의 회귀 선언"이라고 강조했다.

그는 "정부가 시장보다 더 빠르고 강하게 개입하겠다는 독선이야말로 경제를 진짜 위기로 몰아넣는 불씨가 될 것"이라며 "청와대는 근거 없는 낙관론과 오만한 시장 개입 의지를 즉각 철회하고, 민생의 차가운 현실을 직시해 경제 정책의 기조를 전면 전환할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

oneway@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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