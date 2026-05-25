LGU+, 북중미 월드컵 중계망 구축…"끊김 없는 생중계"

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댈러스~한국 1만4000㎞ 해저케이블 6중화

장애 발생 땐 AI 기반 자동 전환·무선망 백업 운영

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스가 내달 개막하는 2026 FIFA 월드컵의 안정적인 국내 방송 중계를 위해 국제 회선 구축과 장애 대응 체계 강화에 나섰다.

LG유플러스는 북중미에서 열리는 2026 FIFA 월드컵 기간 동안 국내 주관방송사에 국제 방송 중계 회선을 제공한다고 25일 밝혔다. 회사는 앞서 밀라노 동계올림픽과 파리 올림픽 등 주요 국제 스포츠 대회 중계를 맡으며 글로벌 중계 역량을 확보해왔다.

LG유플러스 임직원들이 방송 중계 장비를 테스트하고 있다. [사진=LG유플러스]

국제 스포츠 중계는 해저케이블 손상과 정전, 국제망 장애 등 다양한 변수가 발생할 수 있어 순간적인 끊김도 치명적인 방송 사고로 이어질 수 있다. 이에 LG유플러스는 기존 국제 스포츠 대회에 적용해온 '3단계 대비 시스템'을 이번 월드컵에 맞춰 강화했다.

우선 월드컵 국제방송센터(IBC)가 위치한 미국 텍사스주 댈러스에서 국내 방송 거점까지 약 1만4000㎞ 구간의 해저케이블 경로를 총 6개 회선으로 이원화·다중화했다. 댈러스에서 미국 LA를 거쳐 안양사옥으로 연결되는 경로에 4개 회선, 산호세와 LA를 거쳐 방배사옥으로 연결되는 경로에 2개 회선을 구축했다. 중동 전쟁에 따른 리스크를 고려해 대서양-인도양 경로는 제외했다.

영상 전송 과정에는 '히트리스 프로텍션(Hitless Protection)' 기술도 적용된다. 여러 회선의 신호를 동시에 수신해 실시간으로 패킷 상태를 분석하고, 특정 회선에 이상이 발생하면 다른 회선으로 즉시 전환해 화면 끊김을 최소화하는 기술이다.

추가 장애 상황에 대비한 백업 체계도 마련했다. 해저케이블 장애 발생 시 현지 인터넷망 기반의 SRT(Secure Reliable Transport) 프로토콜로 영상을 전송하고, 인터넷망까지 문제가 생길 경우에는 휴대형 네트워크 장비인 MNG(Mobile News Gathering)를 활용한 무선 전송 시스템을 가동한다.

LG유플러스는 월드컵 기간 동안 안양사옥에서 24시간 상시 점검 체계를 운영할 예정이다. 이를 위해 댈러스 현지에 4명, 국내 안양사옥에 18명의 전담 인력을 배치하고 해외 사업자와 실시간 협업 체계도 구축한다.

정하준 LG유플러스 유선플랫폼담당은 "월드컵은 국민적 관심이 높은 만큼 작은 끊김도 큰 불편으로 이어질 수 있다"며 "축적된 국제 스포츠 중계 경험과 안정적인 네트워크 운영 역량을 바탕으로 현장의 열기를 생생하게 전달하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com