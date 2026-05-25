장동혁 "與 스타벅스 공세는 지선용 인민재판…국민이 심판할 것"

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"민주당 불매 6월3일 지나면 끝날 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 25일 스타벅스의 '5·18 탱크데이' 마케팅 논란과 관련한 여권의 비판을 두고 "지방선거용 인민재판"이라고 반발했다. 이재명 대통령과 더불어민주당이 '이재명 재판취소 특검'에 대한 민심을 다른 이슈로 돌리려 한다는 주장이다.

장 위원장은 이날 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 "이재명 재판취소 특검에 분노한 민심을 스타벅스로 돌리려 하고 있다"며 "지방선거용 인민재판"이라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "이번 선거 죽창가의 대상은 스타벅스다. 죽창가냐 스타벅스냐. 국민들께서 심판해주기 바란다"며 "국민들께서는 '내 커피는 내가 고른다'는 자유 시민의 의지를 보여달라"고 했다.

그는 "스타벅스 불매 운동 기한은 딱 6월 3일까지"라며 "민주당은 그날이 지나면 무슨 일이 있었냐는 듯 스벅 커피를 들고 다닐 것"이라고 주장했다.

장 위원장은 민주당의 과거 안보·후쿠시마 대응도 함께 거론했다. 그는 "2016년 민주당은 사드 전자파에 튀겨진다며 온갖 쇼를 다 했으나 2017년 대선이 끝나자마자 사드 반대는 온데간데없이 사라졌다"며 "2023년에는 후쿠시마 핵 폐수라며 온 국민을 선동했으나 이재명은 일본 가서 후쿠시마 수산물 수입 논의까지 했다"고 주장했다.

또 "스타벅스의 5·18 모독을 따지려면 먼저 공천부터 철회해야 할 것"이라며 "5·18을 주취 폭력의 방패로 삼고 있는 정원오도 사퇴해야 한다"고 말했다.

oneway@newspim.com