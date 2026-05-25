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李대통령 지지율 59.3%...3주 만에 소폭 하락 [리얼미터]

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령 국정지지도가 3주 만에 59.3%로 하락했다.
  • 부정 평가는 36.1%로 1.0%p 올랐다고 조사됐다.
  • 민주당 47.5%, 국민의힘 33.3%로 격차가 벌어졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"삼성전자 성과급, 보수층 결집 강화 영향"
민주당 지지도 47.5%, 국민의힘 33.3%

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이재명 대통령 국정수행 지지도가 3주 만에 소폭 하락세로 돌아섰다.

여론조사기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 18∼22일 전국 18세 이상 2천507명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 59.3%로 직전 조사보다 1.2%포인트(p)하락했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 포천 백운계곡을 찾아 시민들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.05.24 [사진=청와대]

이 대통령 지지도는 5월 1주차 조사에서 59.7%, 5월 2주차에서 60.5%로 상승세를 보이다 3주 만에 하락세로 돌아섰다. 부정 평가는 36.1%로 직전 조사보다 1.0%p 올랐다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 4.7%로 나타났다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

리얼미터는 "삼성전자 파업 관련 긴급조정권 발동 시사와 5·18 '탱크데이' 논란 공개 질타 등으로 긍정 평가가 상승하는 모습을 보이다 삼성전자 성과급 타결을 둘러싼 부정적 보도 확산과 6·3 지방선거 공식 선거운동 개시와 함께 보수층 결집이 강화돼 하락세로 전환됐다"고 분석했다.

지역별 지지도에서는 대구·경북이 46.6%로 전주 대비 7.1%p 하락했고 인천·경기에서는 전주 대비 3.7%p 하락한 60.4%를 기록했다. 부산·울산·경남에서는 54.5%로 1.1%p 낮아졌다. 그러나 대전·세종·충청에서는 64.1%를 기록해 5.1%p 상승했으며, 서울에서도 1.2%p 상승한 53.4%로 나타났다.

연령대별로는 50대에서 5.4%p 하락한 71.4%를 기록함으로써 가장 큰 하락세를 보였고, 70대 이상에서는 51.2%로 3.2%p 하락했다. 30대에서는 1.3%p 하락한 47.9%였다. 그러나 20대에서는 51.3%로 4.0%p 올랐다.

이념 성향별로는 중도층 지지도가 60.0%로 3.2%p 하락했고 보수층 지지도는 29.3%로 1.3%p 하락했다.

지난 21~22일 전국 18세 이상 1천4명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 47.5%로 전주보다 1.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.2%p 하락한 33.3%를 나타냈다. 양당 지지도 격차는 지난주 12.3% 포인트에서 14.2%p로 벌어졌다. 조국혁신당은 3.4%, 개혁신당은 3.2%, 진보당은 2.3%로 각각 집계됐다.

지역별로는 민주당이 광주·전라에서 11.2%p 오른 반면 국민의힘은 9.8%p 떨어졌다. 20대와 학생층에서도 민주당이 13.1%p 상승한 반면 국민의힘은 11.1%로 7.8%p 하락했다. 그러나 대구·경북에서는 국민의힘이 2.2%p 상승했고 민주당은 4.4%p 떨어졌다.

대통령 지지도 조사와 정당 지지도 조사는 무선 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. 

opento@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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