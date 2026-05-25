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2026.05.25 (월)
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국제유가, 미·이란 합의 기대 반영하며 4% 추가 하락...2주래 최저치

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AI 핵심 요약

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  • 미국과 이란이 평화 합의 MOU를 협상하며 국제유가가 2주 만에 최저치를 기록했다.
  • 미국은 이란이 원칙적으로 합의에 동의했으나 문구 조율 등으로 최종 확정까지 며칠 더 걸릴 수 있다고 설명했다.
  • 시장에서는 협상 진전 기대가 단기 유가 하락 요인으로 작용하지만 원유 수송과 인프라 정상화에는 수개월이 필요하다고 보고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호르무즈 재개방 기대 반영…협상 불확실성·공급 정상화 지연은 변수

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 핵심 쟁점을 두고 아직 공식적으로 이견을 좁히지 않은 가운데, 국제유가는 양국 간 평화 합의 가능성에 대한 기대감을 키우면서 2주 만에 최저치까지 추가로 하락했다.

로이터통신에 따르면 한국시간 기준 25일 오전 브렌트유 선물은 배럴당 4.55% 내린 98.83달러를 기록했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 4.73% 하락한 92.03달러에 거래됐다. 두 유종 모두 장중 한때 5월 7일 이후 최저 수준을 기록했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방을 포함한 평화 합의 양해각서(MOU)를 "대체로 협상했다"고 밝히며 합의 기대감을 키웠다.

다만 트럼프 대통령은 이후 측근들에게 이란과의 협상을 서두르지 말라고 언급하는 등 신중한 입장을 유지한 것으로 전해졌다.

CNN 등에 따르면 미 고위 당국자는 미국과 이란 간 양해각서(MOU) 최종 확정까지는 앞으로 며칠이 더 걸릴 수 있다고 밝힌 것으로 알려졌다.

협상 시한이 얼마나 더 길어질지는 이란이 미국이 제시한 일부 문안 수정 요청에 얼마나 빠르게 응답하느냐에 달려 있다고 해당 당국자는 설명했다.

당국자는 이어 미국은 이란이 합의의 주요 내용에는 원칙적으로 동의했다고 보고 있지만, 문구 표현을 둘러싼 추가적인 조율이 이어지고 있으며, 이는 이란 내부 승인 절차가 복잡하고 시간이 소요되는 구조 때문이라고 밝혔다.

그는 현재도 "몇 가지 쟁점"에 대한 문구를 최종 확정하는 단계라고 설명했다.

모든 당사국이 최종 합의에 도달하면, 미국과 이란 당국자 간 대면 서명식이 열릴 예정이며, 이후 곧바로 다음 단계 협상을 시작하는 일정이 이어질 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

한편 시장에서는 양측이 주요 쟁점에서 여전히 이견을 보이고 있지만, 협상 진전 가능성 자체가 단기 유가 하락 요인으로 작용하고 있다는 평가가 나온다.

MST 마르키의 소울 카보닉 애널리스트는 "여전히 여러 불확실성과 위험이 남아 있지만 협상 타결 가능성에 대한 기대가 형성되면서 단기적으로 유가 하락 압력이 나타나고 있다"고 말했다.

다만 전문가들은 호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 정상화되고 중동 지역 에너지 인프라가 복구되기까지는 수개월이 소요될 것으로 전망하고 있다.

호르무즈 해협과 석유 파이프라인 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌]

 

kwonjiun@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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