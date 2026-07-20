한국거래소, 부산 특성화고 금융교육에 7000만원 후원

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 20일 청소년금융교육협의회에 후원금 7000만원을 전달했다
- 부산지역 특성화고와 고등학생 2000명 대상 맞춤형 금융교육을 올해 운영할 계획이다
- 금융기초·소비·자산관리 등 실생활 금융교육으로 청소년 경제적 자립 역량 강화를 목표로 한다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국거래소가 사회 진출을 앞둔 특성화고 학생들의 금융 역량 강화를 위해 청소년 금융교육 지원에 나섰다. 부산지역 특성화고와 고등학생 2000명을 대상으로 맞춤형 금융교육을 실시할 예정이다.
한국거래소는 20일 부산 본사에서 청소년금융교육협의회에 청소년 금융교육 후원금 7000만원을 전달했다고 밝혔다.
이번 후원금은 사회 진출을 앞둔 특성화고 학생들의 금융 이해도를 높이고 경제적 자립 역량을 키우기 위한 금융교육 프로그램 운영에 활용된다. 전달식에는 KRX국민행복재단과 청소년금융교육협의회 관계자, 대구제일여자상업고등학교 학생 22명이 참석했다.
거래소는 올해 부산지역 특성화고와 고등학생 2000명을 대상으로 'KRX 찾아가는 금융교육'과 'KRX 방문 금융교육'을 운영할 계획이다. 금융 기초지식과 합리적인 소비, 자산관리 등을 중심으로 실생활에 필요한 금융교육을 지원한다.
앞서 한국거래소는 2012년부터 금융교육 기회가 부족한 청소년을 대상으로 다양한 금융교육 프로그램을 운영해 왔다. 특히 사회 초년생에게는 금융사기 예방과 신용관리, 투자 기초 등 금융 이해력이 경제적 자립의 중요한 기반으로 꼽히면서 체계적인 금융교육의 필요성이 커지고 있다.
정은보 한국거래소 이사장은 "청소년들이 경제적 의사결정의 주체로서 자립할 수 있도록 돕는 실질적이고도 의미 있는 교육"이라며 "앞으로도 금융교육 사각지대를 해소하고 다양한 사회 구성원이 금융을 통해 안정적인 미래를 설계할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com