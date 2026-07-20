[프로필] 조용범 신임 기획처 차관…"예산·재정 분야 최고 전문가"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 20일 조용범 예산실장을 기획예산처 차관에 임명했다.
- 조 차관은 첫 예산안 편성과 지출구조조정 실무를 맡게 됐다.
- 기재부 핵심 보직을 거친 예산·재정 전문가로 평가됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
예산총괄과장·예산총괄심의관·예산실장 등 역임한 '예산통'
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 신임 기획예산처 차관에 조용범 예산실장이 임명됐다.
강유정 청와대 수석대변인은 20일 서면브리핑을 통해 이 대통령이 이날 조 실장을 기획처 신임 차관으로 임명했다고 밝혔다. 기획처 차관직은 전임 임기근 차관이 국무조정실장으로 승진하면서 공석이 됐다.
조 신임 차관은 기획처 출범 후 첫 예산안 편성을 마무리하고, 재량지출 15%·의무지출 10% 감축 등 대규모 지출구조조정 실무도 뒷받침하는 과제를 안게 됐다.
1971년 제주 출생인 조 신임 차관은 제주대 사대부고와 서울대 법대를 졸업하고 미국 위스콘신대에서 법학 석사 학위를 받았다.
그는 기획재정부(기획처 및 재정경제부 전신) 시절 예산총괄과장과 예산총괄심의관 등 예산실 핵심 보직을 지냈으며, 기재부 대변인과 청와대 경제수석비서관실 선임행정관으로 일한 경험도 있다.
지난해 12월 이재명 정부 첫 예산실장에 임명된 조 신임 차관은 지난 1월 기재부가 재경부·기획처로 분리되면서 기획처 초대 예산실장으로 자리를 옮겼다.
강유정 청와대 수석대변인은 "조 신임 차관은 예산실장 등 핵심 보직을 두루 거친 예산·재정 분야 최고 전문가"라며 "예산·재정 전문성을 토대로 중장기 국가발전전략을 수립하고, 인공지능(AI) 등 미래 대응 전략 투자를 통해 대한민국 대도약을 뒷받침할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
◆ 조용범 기획예산처 차관 프로필
▲1971년생 ▲제주대 사대부고 ▲서울대 법대 ▲미국 위스콘신대 법학 석사 ▲기획재정부 예산총괄과장 ▲대통령비서실 경제수석비서관실 선임행정관 ▲기획재정부 대변인 ▲기획재정부 예산총괄심의관 ▲기획예산처 예산실장
hyun9@newspim.com