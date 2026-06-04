전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
정책·서울 자치구

속보

더보기

[2026 민심] 기초단체장 민주 119·국힘 95…수도권 판세 뒤집고 충청·영남도 흔들

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더불어민주당이 4일 기초단체장 선거에서 주도권을 확보했다
  • 민주당 119곳·국민의힘 95곳으로 4년 전과 판세가 정반대로 뒤집혔다
  • 수도권·강원·부산·충청에서 민주당이 약진하며 국민의힘은 TK·충남 위주로 방어했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울 구청장 9석 이동…한강 벨트 탈환에 오세훈과 '동거'
경남 무소속 4곳…국힘 공천 잡음이 부른 보수표 분열
조국혁신당, 전남서 기초단체장 2석 배출 눈부신 성과

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 6·3 지방선거에서 더불어민주당이 기초단체장 선거의 주도권을 확보했다. 수도권과 강원에서 4년 전 판세를 완전히 뒤집었다. 부산과 경남 영남 보수 지형에도 민주당 기초단체장이 다수 당선됐다.  

국민의힘은 대구·경북(TK)과 충남에서 방어선을 지켰지만, 충청권에서도 민주당이 대전을 석권하며 1석 차 우위를 가져갔다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이번 지방선거에서 민주당 119곳, 국민의힘 95곳의 기초단체장을 차지했다. 4년 전 8회 지방선거에서 국힘 145곳·민주당 63곳이었던 것과 비교하면 양당의 위치가 정반대로 바뀌었다. 조국혁신당은 2명, 무소속은 11명이 당선됐다.
6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

◆ 수도권·강원, 민주당 압도적 우세…4년 전과 정반대

수도권에서의 민주당 약진이 이번 선거의 핵심이다.

서울 25개 구청장 선거에서 민주당은 17곳을 차지하며 2022년 8대 17에서 17대 8로 판세를 완전히 뒤집었다. 민주당은 마포·성동·동작·영등포의 한강 벨트 4곳을 포함해 서울 대부분을 석권했다. 국민의힘은 강남3구(강남·서초·송파)에 용산·광진·양천·강동·중구를 더해 8곳을 지켰다.

광역단체장 선거에서 오세훈 서울시장이 개표 시작 13시간 만에 극적인 역전에 성공했지만, 자치구 권력은 민주당 손으로 넘어가면서 향후 시정 운영에도 적잖은 영향을 미칠 전망이다.

민주당은 경기도에서도 2022년 9곳에서 19곳으로 2배 이상 늘었다. 국민의힘은 22곳에서 12곳으로 줄었다. 인천도 민주당이 2곳에서 8곳으로 늘며 압도적 우위를 보였다.

강원에서도 민주당이 4곳에서 11곳으로 대폭 늘며 국민의힘(14→7곳)과 완전히 판세가 뒤집혔다.

◆ 호남·영남, 현상 유지…국힘 부산서 16→9로 줄며 판세 출렁

호남·영남권에서는 각 진영의 전통적 지지 기반을 유지한 가운데 11명의 무소속(경북 4·경남 4·전남광주 3명) 당선자가 나왔다.

먼저 호남(전북·전남광주) 41곳 중 36곳은 민주당이 차지했다. 조국혁신당은 전남 장흥·신안 2곳에서 기초단체장이 나왔다. 전남광주 광양·강진·완도에선 무소속이 당선됐다. 

경남에서는 국민의힘이 14곳에서 10곳으로 줄었다. 2010년 이후 국민의힘이 경남 기초단체장 10석에 그친 건 참패로 평가받은 2018년과 이번이 유일하다. 민주당은 통영·김해·거제·남해 4곳을 가져갔다.

나머지 4곳(진주·의령·거창·합천)은 무소속으로 출마한 후보들에게 돌아갔다. 당선자 4명은 모두 공천 과정에서 배제되거나 탈당한 단체장들이다.

국민의힘은 경북에서도 22곳 중 18곳을 차지하며 전통적 보수 지형을 비교적 견고하게 유지했다. 4곳에서는 무소속 후보자들에게 자리를 내줬다.

다만 부산에선 정치적 지형 변화가 뚜렸했다. 국민의힘은 2022년 부산에서 16곳 전부를 석권했지만 이번엔 민주당이 7곳을 가져갔다. 국민의힘 9대 민주당 7로 판세가 출렁였다.

◆ 충청권, 대전이 갈랐다…스윙 보터 지역 확인

충청권 기초단체장 선거에선 민주당이 31개 중 절반인 16곳을 차지했다. 국민의힘(15곳)을 1곳 차로 눌렀다. 2022년에는 국민의힘이 23곳, 민주당이 8곳이었다.

국민의힘은 충남에서 15곳 중 10곳을 지키며 2022년(12곳)과 같이 강세를 유지했다. 다만 충북에서 민주당에 2022년보다 2곳을 더 내주며 국민의힘 5대 민주당 6으로 열세로 돌아섰다.

충청권 판세는 대전이 갈랐다. 대전은 2022년 국민의힘 4대 민주당 1로 국민의힘에 힘을 실어줬다. 하지만 이번엔 민주당에만 5개 구청장을 몰아줬다.

hyun9@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동