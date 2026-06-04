[2026 민심] 기초단체장 민주 119·국힘 95…수도권 판세 뒤집고 충청·영남도 흔들

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울 구청장 9석 이동…한강 벨트 탈환에 오세훈과 '동거'

경남 무소속 4곳…국힘 공천 잡음이 부른 보수표 분열

조국혁신당, 전남서 기초단체장 2석 배출 눈부신 성과

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 6·3 지방선거에서 더불어민주당이 기초단체장 선거의 주도권을 확보했다. 수도권과 강원에서 4년 전 판세를 완전히 뒤집었다. 부산과 경남 영남 보수 지형에도 민주당 기초단체장이 다수 당선됐다.

국민의힘은 대구·경북(TK)과 충남에서 방어선을 지켰지만, 충청권에서도 민주당이 대전을 석권하며 1석 차 우위를 가져갔다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이번 지방선거에서 민주당 119곳, 국민의힘 95곳의 기초단체장을 차지했다. 4년 전 8회 지방선거에서 국힘 145곳·민주당 63곳이었던 것과 비교하면 양당의 위치가 정반대로 바뀌었다. 조국혁신당은 2명, 무소속은 11명이 당선됐다.

◆ 수도권·강원, 민주당 압도적 우세…4년 전과 정반대

수도권에서의 민주당 약진이 이번 선거의 핵심이다.

서울 25개 구청장 선거에서 민주당은 17곳을 차지하며 2022년 8대 17에서 17대 8로 판세를 완전히 뒤집었다. 민주당은 마포·성동·동작·영등포의 한강 벨트 4곳을 포함해 서울 대부분을 석권했다. 국민의힘은 강남3구(강남·서초·송파)에 용산·광진·양천·강동·중구를 더해 8곳을 지켰다.

광역단체장 선거에서 오세훈 서울시장이 개표 시작 13시간 만에 극적인 역전에 성공했지만, 자치구 권력은 민주당 손으로 넘어가면서 향후 시정 운영에도 적잖은 영향을 미칠 전망이다.

민주당은 경기도에서도 2022년 9곳에서 19곳으로 2배 이상 늘었다. 국민의힘은 22곳에서 12곳으로 줄었다. 인천도 민주당이 2곳에서 8곳으로 늘며 압도적 우위를 보였다.

강원에서도 민주당이 4곳에서 11곳으로 대폭 늘며 국민의힘(14→7곳)과 완전히 판세가 뒤집혔다.

◆ 호남·영남, 현상 유지…국힘 부산서 16→9로 줄며 판세 출렁

호남·영남권에서는 각 진영의 전통적 지지 기반을 유지한 가운데 11명의 무소속(경북 4·경남 4·전남광주 3명) 당선자가 나왔다.

먼저 호남(전북·전남광주) 41곳 중 36곳은 민주당이 차지했다. 조국혁신당은 전남 장흥·신안 2곳에서 기초단체장이 나왔다. 전남광주 광양·강진·완도에선 무소속이 당선됐다.

경남에서는 국민의힘이 14곳에서 10곳으로 줄었다. 2010년 이후 국민의힘이 경남 기초단체장 10석에 그친 건 참패로 평가받은 2018년과 이번이 유일하다. 민주당은 통영·김해·거제·남해 4곳을 가져갔다.

나머지 4곳(진주·의령·거창·합천)은 무소속으로 출마한 후보들에게 돌아갔다. 당선자 4명은 모두 공천 과정에서 배제되거나 탈당한 단체장들이다.

국민의힘은 경북에서도 22곳 중 18곳을 차지하며 전통적 보수 지형을 비교적 견고하게 유지했다. 4곳에서는 무소속 후보자들에게 자리를 내줬다.

다만 부산에선 정치적 지형 변화가 뚜렸했다. 국민의힘은 2022년 부산에서 16곳 전부를 석권했지만 이번엔 민주당이 7곳을 가져갔다. 국민의힘 9대 민주당 7로 판세가 출렁였다.

◆ 충청권, 대전이 갈랐다…스윙 보터 지역 확인

충청권 기초단체장 선거에선 민주당이 31개 중 절반인 16곳을 차지했다. 국민의힘(15곳)을 1곳 차로 눌렀다. 2022년에는 국민의힘이 23곳, 민주당이 8곳이었다.

국민의힘은 충남에서 15곳 중 10곳을 지키며 2022년(12곳)과 같이 강세를 유지했다. 다만 충북에서 민주당에 2022년보다 2곳을 더 내주며 국민의힘 5대 민주당 6으로 열세로 돌아섰다.

충청권 판세는 대전이 갈랐다. 대전은 2022년 국민의힘 4대 민주당 1로 국민의힘에 힘을 실어줬다. 하지만 이번엔 민주당에만 5개 구청장을 몰아줬다.

hyun9@newspim.com