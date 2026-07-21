[내일날씨] 전국 곳곳에 비…남부지방 '폭염'

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 22일 전국 흐리고 비가 온다고 밝혔다.
- 중부지방에는 돌풍·천둥번개 동반 강한 비가 내리겠다.
- 남부·제주엔 폭염 계속되고 미세먼지는 좋음 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 22일은 전국 곳곳에 비가 내리는 가운데 남부지방에는 폭염이 이어질 전망이다.
21일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 22일은 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방 중심으로 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 강한 비가 내리겠다.
예상 강수량은 서울·인천·경기 20∼60㎜, 서해5도 5∼20㎜, 강원 내륙·산지 20∼60㎜, 강원 동해안 5∼20㎜, 대전·세종·충남·충북 20∼60㎜, 전북 5∼40㎜, 광주·전남 5∼30㎜, 경북 북부내륙 20∼60㎜, 대구·경북(북부내륙 제외)·경남 서부내륙 5∼40㎜, 제주도 5㎜ 안팎이다.
전라도와 경상도 곳곳에는 폭염주의보, 폭염경보가 발효돼 있다.
아침 최저기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 25도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 29∼37도로 예보됐다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 30도 ▲춘천 30도 ▲강릉 33도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 35도 ▲부산 32도 ▲울산 34도 ▲제주 34도다.
바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.
yuniya@newspim.com