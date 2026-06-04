[2026 민심 전남광주] 기초단체장 당선인 명단

AI 핵심 요약beta
- 전남 기초단체장 대부분이 3일 민주당 소속이었다
- 광양·강진·완도는 무소속, 신안·장흥은 혁신당이었다
- 광주 5개 구청장도 모두 민주당이 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
※ 정당명 약칭 : 더불어민주당 = 민 / 조국혁신당 = 혁 / 무소속 = 무
▲ 광주 동구 = 임택(민·62·정무직 공무원)
▲ 광주 서구 = 김이강(민·54·서구청장)
▲ 광주 남구 = 김병내(민·53·남구청장)
▲ 광주 북구 = 신수정(민·53·정당인)
▲ 광주 광산구 = 박병규(민·59·광산구청장)
▲ 광양시 = 박성현(무·60·국립목포해양대 교수)
▲ 목포시 = 강성휘(민·58·정당인)
▲ 여수시 = 서영학(민·55·행정사)
▲ 순천시 = 손훈모(민·56·법률사무소 대표변호사)
▲ 나주시 = 윤병태(민·65·나주시장)
▲ 강진군 = 강진원(무·66·강진군수)
▲ 곡성군 = 조상래(민·68·곡성군수)
▲ 구례군 = 장길선(민·65·구례군의원)
▲ 고흥군 = 공영민(민·72·고흥군수)
▲ 담양군 = 박종원(민·57·전남도의원)
▲ 무안군 = 김산(민·68·무안군수)
▲ 보성군 = 김철우(민·61·보성군수)
▲ 신안군 = 김태성(혁·60·정당인)
▲ 영암군 = 우승희(민·52·영암군수)
▲ 영광군 = 장세일(민·62·영광군수)
▲ 완도군 = 김신(무·63·자영업)
▲ 진도군 = 이재각(민·65·정당인)
▲ 장성군 = 김한종(민·72·장성군수)
▲ 장흥군 = 사순문(혁·69·정당인)
▲ 함평군 = 이남오(민·54·함평군의원)
▲ 해남군 = 명현관(민·63·해남군수)
▲ 화순군 = 임지락(민·62·정당인)
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