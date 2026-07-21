日방위상 "중러, 군사 연계 강화...일본 EEZ 내서 실탄 사격 훈련"

AI 핵심 요약beta
- 일본 정부는 19일 중국 구축함이 일본 EEZ 내 실탄 사격을 했다고 밝혔다.
- 일본은 중러 해군의 공동 항해와 훈련으로 군사 연계가 강화됐다며 안보 환경이 엄중해졌다고 평가했다.
- 고이즈미 방위상은 방위 생산·기술 전략 수립과 GCAP 등 우방국과의 방산 협력을 확대하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 중국과 러시아 해군이 일본의 배타적경제수역(EEZ) 내에서 실탄 사격 훈련을 실시한 것으로 확인됐다. 일본 정부는 중러의 군사 협력이 한층 강화되고 있다며 경계감을 드러냈다.
21일 니혼게이자이신문에 따르면 고이즈미 신지로 일본 방위상은 20일(현지시간) 영국 남부 판버러에서 열린 국제 에어쇼에 참석해 "중국과 러시아 해군 함정이 일본 EEZ 내에서 실전 훈련을 실시했다"며 "중러의 군사 연계가 강화되고 있다"고 밝혔다.
복수의 일본 정부 관계자에 따르면 해상자위대는 지난 19일 오전 2시께 일본 최남단 오키노토리시마 남서쪽 해역을 항행 중인 중러 군함 4척을 확인했다. 이 가운데 중국 해군의 미사일 구축함 1척이 실탄 사격 훈련을 실시한 것으로 전해졌다.
현재까지 민간 선박 등의 피해는 확인되지 않았다.
일본 정부는 중국 해군이 일본 EEZ 내에서 실탄 사격 훈련을 실시한 사실이 공개된 것은 이례적인 사례로 보고 있다.
앞서 일본 방위성 통합막료감부(합동참모본부에 해당)는 지난 16일 중국과 러시아 해군 함정 4척이 오키나와 본섬과 미야코지마 사이 해역을 남하해 태평양으로 공동 항해하는 모습을 확인했다고 발표했다.
관계자들은 당시 확인된 함정과 이번 실탄 사격 훈련에 참가한 함정이 동일한 전력인 것으로 보고 있다.
고이즈미 방위상은 최근 중국의 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 시험 발사와 중러 폭격기의 일본 주변 공동 비행 등을 언급하며 "일본을 둘러싼 안보 환경은 더욱 엄중해지고 있다"고 평가했다.
그는 인도·태평양과 유럽·대서양의 안보는 불가분의 관계라며 일본이 양 지역을 연결하는 역할을 수행하겠다는 입장도 밝혔다.
한편 고이즈미 방위상은 이날 강연에서 일본 정부가 안전보장 관련 3개 문서 개정에 맞춰 새로운 '방위 생산·기술 기반 전략'을 수립할 계획이라고 밝혔다.
그는 "유사시가 장기화하더라도 필요한 방위 장비의 생산 능력을 확보할 수 있도록 하겠다"며 방산 생산 기반을 확대하겠다고 강조했다. 또 "방위산업은 더 이상 한 나라만으로 완결될 수 없다"며 유럽 등 우방국과의 방산 협력 필요성을 역설했다.
고이즈미 방위상은 영국 방문 기간 영국·이탈리아 국방장관과 회담을 열어 차세대 전투기 공동 개발 사업인 '글로벌 전투항공프로그램(GCAP)'의 추진 상황도 논의할 예정이다. 그는 GCAP가 "지역을 초월한 새로운 안보 협력 모델이 될 수 있다"고 평가했다.
goldendog@newspim.com