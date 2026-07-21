NH농협금융, 농촌 초등학생에 수제쿠키 500세트 기부

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융은 20일 영천 초등생에 수제쿠키 500세트를 전달했다
- 이번 기부는 농업·농촌 공익가치 확산 위한 농심천심 운동의 일환이다
- 발달장애인 고용 사회적기업 제품 활용해 장애 고용과 농촌 복지 향상을 동시에 추진했다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협금융은 지난 20일 경북 영천지역 초등학생들을 위해 사회적기업 수제쿠키 500세트를 전달했다고 21일 밝혔다.
이번 기부는 농협의 '농심천심(農心天心)' 운동의 일환이다. 농심천심 운동은 농업·농촌의 공익적 가치를 확산하고 지역사회와의 상생을 통해 농촌에 활력을 불어넣기 위한 사업이다.
특히 발달장애 근로자를 고용하는 사회적기업의 제품을 활용해 장애 근로자 고용 창출과 농촌 복지 향상이라는 두 가지 목표를 동시에 추진했다.
행사에는 임도곤 NH농협금융지주 부사장, NH농협은행 경북본부장, 영천시지부장, 영천시교육지원청과 영천 YMCA 관계자들이 참석했다.
임도곤 부사장은 "농심천심 정신은 농협이 반드시 지키고 이어나가야 할 가치"라며 "어린이들이 꿈과 희망을 가지고 성장할 수 있도록 농협금융이 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다. 그는 "앞으로 지방소멸과 저출산으로 어려움을 겪는 농촌을 지원하기 위해 농협금융 계열사가 협력해 지원을 확대할 계획"이라고 덧붙였다.
romeok@newspim.com