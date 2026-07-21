씨이랩, 한국데이터센터에너지효율협회 가입

AI 핵심 요약beta
- 씨이랩이 21일 KDCEA 회원사로 가입했다.
- 씨이랩은 AI 데이터센터 효율화 수요에 주목했다.
- 협회와 기술·정책 협력해 지속가능성 높이겠다 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 인프라 소프트웨어 전문기업 씨이랩이 한국데이터센터에너지효율협회(KDCEA)에 회원사로 가입했다고 21일 밝혔다.
KDCEA는 산업통상자원부 산하 비영리 사단법인으로 데이터센터 운영사·설계사·투자사·솔루션 공급사 등 100여 개 주요 기업이 참여하는 국내 대표 산업단체다. 에너지 효율화와 지속가능성을 중심으로 인력 양성, 컨설팅, 정부 정책 대응, 연구개발(R&D) 등을 수행하고 있다.
회사에 따르면 최근 AI 데이터센터는 GPU·CPU·네트워크·냉각 시스템 및 운영 소프트웨어가 결합된 통합 시스템으로 발전하고 있다. 특히 차세대 GPU 아키텍처 '베라 루빈(Vera Rubin)' 세대 도입을 앞두고 전력과 자원의 효율적 운영이 경쟁력을 결정짓는 핵심 요인으로 부상했다.
씨이랩은 엔비디아(NVIDIA)의 소프트웨어 분야 최고 등급인 '엘리트(Elite)' 파트너 인증을 보유한 GPU 인프라 소프트웨어 기업이다. 대표 운영 솔루션인 '아스트라고(AstraGo)'를 통해 유휴 GPU 자원의 활용도를 극대화하는 기술력을 갖추고 있다.
채정환 씨이랩 대표는 "베라 루빈 세대로 진입함에 따라 AI 데이터센터 내 시스템 엔지니어링 기술의 중요성이 커지고 있으며, 대규모 구축 환경일수록 GPU 자원의 효율적 운영이 핵심 성과를 좌우한다"며 "향후 협회와의 다각적 협력을 통해 데이터센터의 지속가능한 운영 시스템 구축에 기여하겠다"고 말했다.
씨이랩은 이번 협회 가입을 계기로 주요 회원사 및 분야별 전문가들과 기술·정책 논의에 참여하고 데이터센터 관련 실질적인 협력 기회를 발굴해 나갈 계획이다. 협회 관련 활동은 채정환 대표가 직접 총괄한다.
nylee54@newspim.com