비보존제약, '라라팡정' 이달 말 출시

AI 핵심 요약beta
- 비보존제약이 21일 알약형 장정결제 '라라팡정'을 이달 말 출시한다고 밝혔다.
- 라라팡정은 복용 정수와 알약 중량을 줄여 기존 제품 대비 29% 적게 복용하도록 했다.
- 임상 3상에서 기존 오라팡정 대비 비열등성과 안전성을 확인했으며 특허 등록과 공급 확대를 추진 중이다.
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임상 3상서 오라팡정 대비 비열등성 확인
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 비보존제약이 대장내시경 검사 전 복용하는 알약형 장정결제 '라라팡정'을 이달 말 출시한다고 21일 밝혔다. 기존 알약형 장정결제보다 복용 정수와 알약 중량을 줄인 제품이다.
라라팡정은 지난 5월 식품의약품안전처로부터 대장내시경 검사 전 장세척을 위한 전처치용 의약품으로 국내 시판 허가를 받았다.
총 복용량은 20정으로 기존 알약형 장정결제의 28정보다 29% 적다. 비보존제약은 알약 한 정당 중량도 기존 제품보다 줄여 복용 부담을 낮췄다고 설명했다.
회사는 액상형 장정결제의 특유한 맛과 많은 양의 액체를 마셔야 하는 불편을 줄이기 위해 라라팡정을 알약 형태로 개발했다.
라라팡정은 대장내시경 검사 전 장세척이 필요한 환자 240명을 대상으로 진행한 임상 3상에서 장정결 효과를 평가했다.
1차 평가변수인 헤어필드 장청결 척도(Harefield Cleaning Scale) 평가에서 활성 대조약인 한국팜비오의 '오라팡정' 대비 비열등성을 확인했다. 비보존제약은 임상시험을 통해 안전성도 확인했다고 밝혔다.
라라팡정은 피코황산나트륨과 황산칼륨, 황산마그네슘, 시메티콘 등 4개 성분으로 구성됐다. 기존 제품의 주성분 조합에 피코황산나트륨을 추가했으며 해당 조성물에 대한 특허 등록을 진행하고 있다.
비보존제약은 국내 장정결제 시장을 약 500억원 규모로 추산하고 있다. 회사 측은 복용 편의성을 고려한 알약형 제품 수요가 늘고 있다고 보고 라라팡정의 공급을 확대할 계획이다.
비보존제약 관계자는 "라라팡정은 대장내시경 검사 준비 과정에서 환자들이 느끼는 장정결제 복용 부담을 줄이기 위해 개발한 제품"이라며 "7월 말 출시해 의료진과 환자에게 새로운 선택지를 제공할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com