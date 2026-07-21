HLB이노베이션 베리스모, 고형암 표적 바인더 확보

AI 핵심 요약beta
- HLB이노베이션 미국 자회사 베리스모가 21일 유펜과 협력해 신규 고형암 표적 CLDN6 바인더를 확보했다고 밝혔다.
- 베리스모는 CLDN6 바인더를 KIR-CAR 플랫폼에 적용해 CLDN6 발현 고형암 대상 신규 전임상 개발에 착수했다고 했다.
- 회사는 차세대 고형암 세포치료제 개발과 함께 SynKIR-110·310 임상 1상에서 안전성과 종양 감소 효과를 확인하며 KIR-CAR 플랫폼을 확장 중이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB이노베이션의 미국 자회사 베리스모 테라퓨틱스가 펜실베이니아대학교(유펜)와의 연구 협력을 통해 신규 고형암 표적 바인더를 확보했다고 21일 밝혔다.
베리스모는 암세포 표면의 클라우딘6(CLDN6) 항원을 인식하는 표적 바인더를 자사의 KIR-CAR 플랫폼에 적용해 CLDN6 발현 고형암을 대상으로 한 신규 전임상 개발에 착수했다.
회사에 따르면 CLDN6 표적 바인더는 유펜 페렐만 의과대학의 도널드 시겔 박사 연구팀이 발굴했다. 이는 현재 임상 1상이 진행 중인 혈액암 CAR-T 후보물질 SynKIR-310에 적용된 DS191에 이어 유펜과의 협력을 통해 확보한 두 번째 바인더다.
CLDN6는 다양한 암종에서 발현되는 반면 정상 성인 조직에서는 거의 발현되지 않아 차세대 면역치료제의 유망한 표적으로 평가받고 있다. 최근 CAR-T, 항체-약물접합체(ADC), 이중특이성 면역치료제 등 다양한 치료제에서 항종양 활성이 확인되고 있다.
베리스모는 독자적 CLDN6 바인더와 멀티체인 KIR-CAR 플랫폼을 결합해 기존 CLDN6 표적 치료법의 한계로 지적되는 치료 효과의 지속성을 개선하고 고형암에서 지속적인 항암 면역반응을 유도하는 세포치료제를 개발할 계획이다.
브라이언 김 베리스모 테라퓨틱스 대표이사는 "CLDN6라는 유망한 고형암 표적에 베리스모의 다중체인 KIR-CAR 구조를 적용한 것은 기존 CLDN6 표적 치료법과 고형암 세포치료제가 가진 한계를 극복하기 위한 전략적 선택"이라며 "이번 프로그램을 통해 KIR-CAR 플랫폼의 잠재력을 다양한 고형암으로 확장해 나가겠다"고 말했다.
베리스모는 현재 고형암 CAR-T 치료제인 SynKIR-110과 혈액암 CAR-T 치료제인 SynKIR-310의 임상 1상을 유펜, MD Anderson 등 미국의 주요 암센터에서 진행 중이다. 지난 4월 미국암연구학회(AACR) 플래너리세션에서 SynKIR-110의 고형암 임상 최초 중간데이터를 공개해 첫 3개 용량코호트에서 우수한 안전성과 유의미한 종양 감소 효과를 확인했다.
nylee54@newspim.com