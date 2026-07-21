뉴로메카, 삼성물산과 스마트빌딩 로봇 협력

AI 핵심 요약beta
- 뉴로메카가 21일 삼성물산과 MOU를 체결했다.
- 양사는 AI 스마트빌딩 플랫폼과 로봇을 결합하기로 했다.
- 공동 PoC로 스마트빌딩 서비스 상용화에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로봇 자동화 전문기업 뉴로메카가 삼성물산 건설부문과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 AI 스마트빌딩 플랫폼과 로봇 기술을 결합한 차세대 스마트빌딩 생태계 구축에 나선다고 21일 밝혔다.
이번 협력은 AI 기반 스마트빌딩 플랫폼 'Bynd'와 협동로봇, 자율이동로봇(AMR), 산업용 휴머노이드 등 Physical AI 로봇 기술을 결합해 건물 내 로봇 서비스의 사업화 기반을 마련하기 위한 것이다.
회사에 따르면 삼성물산의 Bynd는 빌딩 내 공조, 조명, 엘리베이터, 출입·주차 등 주요 설비와 서비스를 하나로 연결한 AI·디지털 트윈 기술 기반의 클라우드 빌딩 플랫폼이다. 사용자는 AI 비서와 대화를 통해 조명·냉난방 제어, 일정관리, 회의실 예약, 로봇 호출 등을 이용할 수 있으며, 빌딩 관리자는 3D 디지털트윈 화면으로 실시간 관리가 가능하다. 관리자 AI는 에너지 등 빌딩 데이터와 날씨, 타 빌딩 정보 등을 종합 분석한 리포트를 생성한다.
뉴로메카는 협동로봇과 AMR, 산업용 휴머노이드 EIR, 로봇 제어기·운영 소프트웨어까지 핵심 기술을 자체 개발한 Full-Stack Physical AI 기업이다. 철강·조선 등 산업 현장에서 축적한 자동화 경험을 바탕으로 로봇 관제·제어 기술을 제공해왔다. 이번 협력을 통해 자사의 로봇 플랫폼과 AI 기반 로봇 운영 기술을 Bynd 플랫폼의 공간 데이터, 디지털트윈, 스마트 출입·주차 및 에너지 관리 기능과 연계해 공간과 로봇이 유기적으로 연결되는 차세대 스마트빌딩 서비스를 구현할 예정이다.
양사는 Physical AI 빌딩 기술 공동 연구, Bynd 플랫폼과 로봇 플랫폼 연계 PoC(개념증명), 국내외 공동 사업 발굴 및 공동 제안, 중장기 사업 로드맵 수립 등을 추진한다. 공동 PoC를 거쳐 상업용 빌딩에 적용 가능한 서비스 모델을 구축해 나갈 방침이며, 이는 제조 자동화 중심이었던 뉴로메카의 Physical AI 사업 영역을 스마트빌딩으로 확장하는 첫 사례다.
박종훈 뉴로메카 대표는 "이번 협력은 로봇 공급을 넘어 Physical AI 시대를 함께 준비하는 전략적 협력의 출발점"이라며 "뉴로메카의 Physical AI 기술을 제조 현장에서 스마트빌딩까지 확장하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
삼성물산 지소영 H&B플랫폼사업팀장(상무)은 "Physical AI 빌딩은 AI 기술 단독으로는 완성할 수 없으며, 파트너들과 기술을 융합하는 개방형 협력 생태계 구축이 필수적"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com