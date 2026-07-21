지오스토리, 도로정보 통합관리 플랫폼 개발

AI 핵심 요약beta
- 지오스토리가 21일 웹 기반 도로대장관리플랫폼 Geo Road Master v2.0을 개발했다고 밝혔다.
- 새 플랫폼은 도로대장·시설물·지도·영상·로드뷰를 한 화면에 연계해 조회·분석하고 시계열·3차원 수위 시뮬레이션 기능을 지원한다.
- 오픈소스 공간정보 기술과 표준 서비스를 기반으로 외부 시스템·공공데이터 연계를 강화하고 유지관리 의사결정 기능을 확대할 계획이다.
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화면 분할·시계열 비교·3차원 수위 시뮬레이션 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AI 공간지능 기업 지오스토리는 도로대장과 도로시설물 정보를 한 화면에서 조회·관리·분석할 수 있는 웹 기반 도로대장관리플랫폼 'Geo Road Master v2.0'을 개발했다고 21일 밝혔다.
Geo Road Master v2.0은 도로대장과 시설물 속성, 배경지도, 항공영상, 현장 사진 등 서로 다른 형태의 자료를 공간좌표를 기준으로 연결한다. 사용자는 지도에서 도로 구간을 찾은 뒤 관련 속성정보와 영상자료를 연속해서 확인할 수 있다.
플랫폼은 주소와 관심지점 통합검색 기능을 제공하며 도로 노선과 시설물 레이어를 선택해 조회할 수 있도록 설계됐다. 도로대장·지도·항공영상·로드뷰 등의 자료를 하나의 화면에서 검색하고 조회·분석할 수 있다.
화면 분할 기능을 이용하면 서로 다른 지도나 촬영 시점의 항공영상을 나란히 비교할 수 있다. 시계열 영상 비교 기능을 통해 도로 주변의 변화도 확인할 수 있다.
지도와 로드뷰를 연계한 현장 조회 기능과 지형단면도, 시설물 속성조회 기능도 제공한다. 도로대장 서식과 같은 형식으로 자료를 조회·출력할 수 있으며 A0~A4 규격의 지도 출력도 지원한다.
3차원 환경에서는 수위 시뮬레이션을 통해 수위 변화에 따른 침수 가능 구간을 시각적으로 검토할 수 있다. 지오스토리는 이 기능을 도로 유지관리와 안전 분야의 사전 분석에 활용할 수 있다고 설명했다.
Geo Road Master v2.0은 지오서버(GeoServer)와 포스트지아이에스(PostGIS) 등 오픈소스 공간정보 기술을 기반으로 설계됐다. 웹 지도 서비스(WMS)와 웹 피처 서비스(WFS) 등 국제 표준 공간정보 서비스와 레스트풀(RESTful) 응용프로그램 인터페이스(API)를 지원한다.
이를 통해 외부 시스템과 공공데이터를 플랫폼에 연계할 수 있다. 전송 구간 암호화와 세션 기반 인증 등 보안 기능도 설계에 반영했다.
지오스토리는 앞으로 플랫폼을 도로·시설물 데이터와 추가로 연계하고 변화정보 탐지와 갱신, 데이터 기반 유지관리 의사결정 기능을 도입할 계획이다.
지오스토리 관계자는 "도로대장은 도로 유지관리와 안전 의사결정의 기반 데이터"라며 "Geo Road Master v2.0은 도로 관련 공간정보를 표준화하고 통합해 실무자가 필요한 시점에 활용할 수 있도록 설계했다"고 말했다.
지오스토리는 위성·항공·해양·라이다·초분광 센서로 공간정보를 수집·가공·분석하고 있다. 자율주행과 도심항공교통(UAM), 기후변화 대응 데이터 등과 연계한 공간정보 사업도 추진하고 있다.
dconnect@newspim.com