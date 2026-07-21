현대차그룹, 전기차 배터리 활용 V2X 서비스 'AllDayEnergy' 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차그룹이 21일 V2X 통합 브랜드 AllDayEnergy를 출시했다.
- 현대차그룹은 영국 시작으로 V2G·V2H·V1G 등 서비스를 차량앱으로 확대한다.
- 현대차그룹은 하나은행과 제휴 적금 출시해 최고 연 4.5% 금리와 각종 쿠폰을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대자동차그룹이 전기차 배터리를 에너지원으로 활용하는 V2X(Vehicle-to-Everything) 서비스를 통합 브랜드 'AllDayEnergy'로 출시했다고 21일 밝혔다.
V2X는 전기차 배터리와 전력망을 양방향으로 연결해 에너지 비용을 절감할 수 있는 기술이다. 전기 요금이 낮은 시간대에 충전한 후 필요할 때 전력을 사용하거나 외부에 공급하는 방식으로 운영된다.
현대차그룹은 지역별로 다양한 V2X 서비스를 운영 중이다. 국내에서는 제주도에서 전기차를 전력망과 연결하는 V2G(Vehicle-to-Grid) 서비스를 시범 운영 중이며, 미국에서는 자연재해 상황 시 전기차의 전력을 가정의 비상 전력으로 활용하는 V2H(Vehicle-to-Home) 서비스를 제공하고 있다. 네덜란드에서는 V2G 서비스와 함께 전기 요금 변화에 맞춰 충전 속도를 지능적으로 제어하는 V1G(Smart Charging) 서비스를 운영 중이다.
이번 통합을 통해 현대차그룹은 일관되고 신뢰할 수 있는 이용 경험을 글로벌 고객에게 제공할 계획이다. 영국을 시작으로 주요 국가에 순차적으로 AllDayEnergy 서비스를 현대차그룹 브랜드의 차량앱을 통해 선보일 예정이다.
현대차그룹은 서비스 출시를 기념해 하나은행과 제휴한 'AllDayEnergy 내맘적금'을 출시했다. 신규 가입자 5,000명을 대상으로 연 최고 4.5%의 금리(기본 연 2.0% + 우대금리 쿠폰 2.0% + 자동이체 시 0.5%)를 제공한다. 월 50만원 이하 가입금액에 6개월 계약 기간이다. 적금 가입 시 모빌리티 플랫폼 '쏘카'의 전기차 이용 할인 쿠폰을, 올해 연말까지 적금 유지 시에는 맥도날드 버거세트와 BBQ 치킨세트 쿠폰(첫 거래 손님 대상 추첨)을 증정한다.
현대차그룹 관계자는 "AllDayEnergy라는 하나의 이름 아래 V2X 서비스를 운영함으로써 고객들에게 일관되고 신뢰할 수 있는 에너지 서비스 이용 경험을 제공하고자 한다"며 "금융과 에너지 서비스의 협업을 통해 V2X 대중화를 추진하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com