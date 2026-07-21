나노, 美 AI 데이터센터 온사이트 발전 첫 공급

AI 핵심 요약beta
- 나노가 21일 북미 AI 데이터센터 온사이트 발전설비용 SCR 촉매 공급계약을 체결했다
- 계약 규모는 400만달러로 북미 AI 데이터센터 온사이트 발전시장 진입 첫 사례다
- 신공장 고밀도 SCR 촉매로 기술력과 경쟁력을 입증해 후속 프로젝트 수주·북미 시장 입지 강화에 나선다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 탈질촉매 전문기업 나노가 북미 인공지능(AI) 데이터센터 온사이트 발전설비용 선택적촉매환원(SCR) 촉매 공급계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 계약 규모는 400만달러(약 54억원)로, 북미 AI 데이터센터 온사이트 발전시장 진입 첫 사례다.
이번에 공급되는 촉매는 해외 글로벌TOP3 가스터빈 메이커의 가스터빈이 적용된 북미 AI 데이터센터 복합단지 내 가스발전설비에 적용될 예정이다. 해당 설비는 데이터센터 운영에 필요한 전력을 현장에서 직접 생산·공급하는 온사이트 발전 프로젝트다.
회사에 따르면 이번 수주는 나노 신공장에서 생산한 고밀도 촉매가 美 AI 데이터센터용 가스터빈 발전설비에 적용될 예정이며, 북미 AI 데이터센터 온사이트 발전시장에 진입하는 동시에 고밀도 SCR 촉매의 기술력과 공급 경쟁력을 입증했다. 나노는 이번 수주 실적을 기반으로 후속 프로젝트 수주를 확대하고 북미 데이터센터 발전시장 내 입지를 강화할 계획이다.
회사 관계자는 "신공장에서 생산한 고밀도 촉매가 데이터센터용 가스터빈 발전설비 적용에 대한 기술력이 입증되며 북미 AI 데이터센터 온사이트 발전시장 첫 수주로 이어졌다"며 "현재 후속 프로젝트 물량 확보를 위한 영업활동을 활발히 진행하고 있다"고 말했다.
nylee54@newspim.com