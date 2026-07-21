인텔리안테크 성상엽 대표, '세계 위성산업을 형성한 40인의 인물' 선정

AI 핵심 요약beta
- 인텔리안테크는 21일 성상엽 대표가 비아 새틀라이트 선정 위성산업 40인에 올랐다고 밝혔다
- 비아 새틀라이트는 성 대표의 글로벌 위성통신 안테나 기술 개발과 사업 확장을 주요 선정 이유로 밝혔다
- 인텔리안테크는 위성 안테나 기술력과 시장 경쟁력을 국제적으로 재확인했으며 차세대 솔루션 개발을 이어가겠다고 했다
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글로벌 위성통신 기술 혁신 공로 인정
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인텔리안테크는 성상엽 대표가 세계적인 위성 전문 매체 비아 새틀라이트(Via Satellite)가 발표한 '위성 산업을 형성한 40인의 인물(40 People Who Shaped the Satellite Industry)'에 선정됐다고 21일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 명단은 비아 새틀라이트 창간 40주년을 맞아 지난 40년간 세계 위성산업 발전에 기여한 인물을 선정한 특별 헌정 프로젝트다. 위성통신 개념을 정립한 인물부터 뉴스페이스(New Space) 시대를 이끄는 산업 리더까지 다양한 분야의 인물이 포함됐다.
선정 명단에는 위성통신 개념을 제시한 미래학자 아서 C. 클라크(Arthur C. Clarke), 스페이스X의 그윈 숏웰(Gwynne Shotwell) 사장 겸 최고운영책임자(COO), 로켓랩(Rocket Lab) 창업자 피터 벡(Peter Beck) 등이 이름을 올렸다. 성 대표는 글로벌 위성통신 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 이들과 함께 선정됐다.
비아 새틀라이트는 성 대표가 인텔리안테크를 글로벌 위성통신 안테나 기업으로 성장시키고, 멀티오빗 위성통신 환경에 대응하는 기술 개발과 사업 확장을 이끌어온 점을 주요 선정 이유로 소개했다. 또한 이리듐(Iridium), 원웹(OneWeb), SES 등 글로벌 위성사업자들과의 협력을 통해 세계 위성통신 안테나 시장에서 경쟁력을 확보한 점도 함께 조명했다.
인텔리안테크는 2018년 세계 최초로 3개 주파수 대역을 동시에 지원하는 'v240MT' 안테나 시스템으로 비아 새틀라이트가 주관하는 '올해의 위성 기술상(Satellite Technology of the Year)'을 수상한 바 있다. 현재는 해상과 지상 모빌리티, 군·정부 분야 등에 위성통신 안테나와 관련 솔루션을 공급하고 있다.
회사는 이번 선정을 통해 위성통신 안테나 기술력과 글로벌 시장 경쟁력을 국제적으로 다시 한번 인정받았다고 평가했다.
성상엽 인텔리안테크 대표는 "세계 위성산업 발전을 이끌어온 선구자들과 함께 이름을 올리게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "축적한 기술력과 글로벌 파트너십을 바탕으로 차세대 위성통신 솔루션 개발을 지속하고 글로벌 위성통신 산업 발전에도 기여하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com