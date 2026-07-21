삼성전자, AI 가전으로 8년째 에너지대상

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 21일 제29회 에너지위너상에서 에너지대상 등 10개 부문을 수상했다.
- 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로 등 AI·센서 기반 가전이 에너지 절감 성능을 인정받았다.
- 삼성전자는 냉장고·보일러 등 7종으로 에너지위너상을 추가 수상하며 고효율 가전 경쟁력을 강조했다.
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센서·히트펌프 기반 고효율 기술 경쟁력 입증
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 기반 고효율 가전 기술을 앞세워 8년 연속 '에너지대상'을 수상했다.
삼성전자는 소비자시민모임이 주최하고 기후에너지환경부와 한국에너지공단이 후원하는 '제29회 올해의 에너지위너상'에서 총 10개 부문을 수상했다고 21일 밝혔다.
'비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로' 에어컨은 에너지대상과 기후에너지환경부 장관상을 받았다. '인피니트 라인 후드일체형 인덕션'은 에너지기술상을 수상했다.
◆ AI·센서로 에너지 절감
에너지대상을 받은 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로는 AI와 센서로 사용 환경을 분석해 에너지 소비를 조절한다.
모션 레이더가 사용자의 부재 여부를 감지해 냉방 강도를 낮추거나 전원을 꺼 에너지 사용량을 최대 42% 줄인다. 습도 센서와 냉매 제어 기술을 적용한 '쾌적제습' 기능은 기존 제습 기능 대비 최대 30%의 에너지를 절감한다.
인피니트 라인 후드일체형 인덕션은 최대 7400W 화력과 에너지소비효율 1등급을 동시에 구현했다. 공기질 센서가 총휘발성유기화합물(TVOC)을 감지해 후드 흡입력을 자동으로 조절한다.
◆ 냉장고·보일러 등 7종 수상
삼성전자는 ▲EHS 히트펌프 보일러 ▲비스포크 AI 콤보 세탁건조기 ▲비스포크 AI 하이브리드 냉장고 ▲AI 무풍콤보 프로 벽걸이 에어컨 ▲인피니트 AI 인덕션 ▲비스포크 AI 제트 라이트 ▲갤럭시 북6 프로 등 7개 제품으로 에너지위너상을 받았다.
EHS 히트펌프 보일러는 소비 전력 대비 약 5배의 난방 에너지를 생산한다. 비스포크 AI 콤보는 에너지소비효율 1등급 최저 기준보다 에너지 사용량을 최대 25%, 비스포크 AI 하이브리드 냉장고는 최대 35% 줄였다.
문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "고효율 생활가전 기술 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "차별화된 에너지 기술을 지속 발전시킬 것"이라고 말했다.
kji01@newspim.com