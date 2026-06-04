전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
전국 충북

속보

더보기

[2026 민심 충북] 민주 '도지사·기초 단체장 7곳' 승리…국힘 5곳 수성

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 민주당이 6·3 충북지사 선거서 신용한을 당선시켰다
  • 민주당은 기초단체장 6곳을 차지해 우세를 보였다
  • 국민의힘은 5곳 지켰으나 판세 주도권은 내줬다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정권 프레임속 민심 이동...투표율·경합지·정권구도 맞물려

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 6·3 지방선거에서 더불어민주당이 도지사 탈환과 함께 기초단체장 다수를 확보했다.

국민의힘은 일부 지역을 지켜내며 '균형 구도'는 유지했지만 전체 판세에서는 밀린 것으로 평가된다.

신용한 충북지사 당선인. [사진=신용한 캠프] 2026.06.04 baek3413@newspim.com

이번 선거에서 충북은 도지사와 교육감, 기초 단체장 11명, 광역 의원 38명, 기초 의원 140명 등 총 191명을 선출했다.

선거인 수는 139만6천558명으로 4년 전보다 약 2% 증가했다.

개표 결과 도지사 선거에서는 민주당 신용한 후보가 당선되며 정권 교체에 성공했다.

기초 단체장 선거에서는 민주당이 청주(이장섭), 제천(이상천), 옥천(황규철), 음성(조병옥), 진천(김명식), 증평(이재영) 등 6곳에 더해 도지사까지 포함해 우세 흐름을 만들었다.

국민의힘은 충주(이동석), 단양(김문근), 영동(정영철), 보은(최재형), 괴산(송인헌) 등 5곳을 확보하며 일부 지역 기반을 유지했다.

더불어민주당 충북도당 로고. [사진 = 뉴스핌DB] 2022.01.06 baek3413@newspim.com

이번 결과는 4년 전과 대비된다. 지난 지방선거에서는 윤석열 전 대통령 당선 직후 흐름 속에 국민의힘이 충북 11개 시·군 중 8곳을 차지했지만 이번에는 민주당이 다시 주도권을 되찾았다.

정치권은 이번 충북 선거를 '정권 안정 대 정권 견제' 구도가 충돌한 전국 정치 지형의 축소판으로 평가하고 있다.

민주당은 사전투표를 중심으로 지지층 결집 효과를 극대화한 반면 국민의힘은 본투표에서 보수층 결집을 기대했으나 격차를 뒤집기에는 한계가 있었던 것으로 분석된다.

 민주당은 청주와 제천에서 국민의힘 소속 현역을 물리치고 승리했다.

지역 정가 관계자는 "충북은 전통적으로 스윙 보터 성향이 강한 지역"이라며 "이번 선거는 정권 견제 심리가 일정 부분 작용하면서 민주당 쪽으로 민심이 이동한 결과로 보인다"고 말했다.

국민의힘 로고. [사진=국민의힘]

또 다른 관계자는 "투표율 상승과 사전투표 참여 확대가 민주당에 유리하게 작용했다"며 "국민의힘은 조직력과 전통 지지층은 유지했지만 확장성에서 한계를 드러냈다"고 분석했다.

이번 선거는 '투표율·경합지·정권 프레임'이라는 세 축이 맞물린 복합 구도로 전개됐으며 충북 민심의 향배가 향후 전국 정치 흐름에도 일정 부분 영향을 미칠 것으로 전망된다.

baek3413@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동