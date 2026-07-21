SKT, AI 스타트업 육성 프로그램 런칭

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 21일 AI 스타트업 육성 프로그램을 시작했다
- 선발된 15개사에 6개월 멘토링·사업고도화·투자 기회를 제공했다
- AI 심사역을 활용해 8월 18일까지 참여 스타트업을 홈페이지로 모집한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 AI 분야 스타트업 발굴·육성 프로그램 'SKTCH with AI'를 시작하고 8월 18일까지 참여 기업을 모집한다.
'SKTCH'는 SKT와 Tech의 합성어로 SKT가 운영하는 스타트업 협업 플랫폼이다. SKT는 이 프로그램을 통해 AI 기술과 인프라, 사업 역량을 스타트업과 연결하기로 했다.
SKT는 스타트업의 AI 기술 경쟁력과 협업 가능성 등을 고려해 15개 회사를 선발할 계획이다. 선정된 스타트업에는 6개월간 전문가 멘토링과 세미나, SKT와의 협업 및 사업 고도화 지원, 국내외 전시 참여, 사무 공간 등 경영 인프라, 벤처캐피털 대상 투자 유치 기회 등을 제공한다.
참여를 희망하는 스타트업은 'SKTCH' 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 이번 선발 과정에는 SKT가 개발한 AI 에이전트 'AI 심사역'도 평가에 참여한다.
한편 SKT가 4월 런칭한 ESG 스타트업 육성 프로그램 'SKTCH for Good'에는 10대 1을 넘는 경쟁률 속에 디지털 포용·돌봄 9개사, 기후재난 대응 3개사, 디지털범죄 예방 1개사 등 총 13개사가 지난 8일 선발됐다.
엄종환 SKT 지속가능경영실장은 "SKT의 AI 기술과 역량이 스타트업의 혁신적인 아이디어와 만나면 더욱 큰 시너지를 만들 수 있다"며 "스타트업과 함께 성장하는 AI 동반자로서 우리 사회의 미래를 위한 협업 생태계를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
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