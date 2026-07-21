국민 10명 중 7명 "온라인 폐차 중개 필요"

AI 핵심 요약beta
- 피알앤디컴퍼니가 21일 온라인 폐차 중개 인식조사 결과를 발표했다
- 응답자 다수가 서비스 필요성과 이용 의향을 보였고 제도적 허용에도 높은 찬성을 나타냈다
- 폐차 정보 부족과 가격 비교 어려움이 확인됐으며 투명한 절차와 비교 가능한 플랫폼 필요성이 강조됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 온라인 폐차 중개 서비스에 대한 국민 인식을 조사한 결과 응답자 10명 중 7명 이상이 서비스가 필요하다고 답한 것으로 나타났다. 폐차 경험자일수록 가격 비교와 절차 투명성에 대한 요구가 더 컸다.
온라인 폐차 중개 서비스 '헤이딜러 폐차'를 운영하는 피알앤디컴퍼니는 조사기관 엠브레인에 의뢰해 지난 6월 전국 20~69세 남녀 5000명을 대상으로 실시한 '온라인 폐차 중개 플랫폼 국민 인식조사' 결과를 21일 발표했다.
조사 결과 온라인 폐차 중개 서비스가 필요하다는 응답은 71.9%로 집계됐다. 필요하지 않다는 응답은 4.0%였다. 폐차 경험자 1243명 가운데서는 필요하다는 응답이 83.7%로 더 높았다.
서비스 이용 의향이 있다는 응답은 전체의 70.8%, 폐차 경험자의 81.6%로 나타났다. 온라인 플랫폼을 통한 폐차 중개와 가격 비교 서비스의 제도적 허용에도 전체 응답자의 69.2%, 폐차 경험자의 78.5%가 찬성했다.
폐차 절차와 가격에 대한 정보 부족도 확인됐다. 전체 응답자의 52.2%는 폐차 절차를 전혀 모르거나 잘 모른다고 답했다. 폐차 경험자 중 53.5%는 받은 견적이 적정한 수준인지 판단할 기준이 없었다고 응답했고, 45.1%는 여러 폐차장 견적을 비교하기 어려웠다고 답했다.
김필수 대림대학교 미래자동차학부 교수는 "폐차는 소비자에게 낯설고 부담스러운 시장"이라며 "투명한 절차와 객관적으로 비교할 수 있는 플랫폼이 소비자 보호 측면에서 중요하다"고 말했다.
한편 헤이딜러가 2023년 5월부터 지난 5월까지 자사 폐차 완료 고객 1만197명을 대상으로 실시한 자체 설문에서는 99.5%가 서비스에 만족한다고 답했다. 해당 수치는 헤이딜러 이용 고객을 대상으로 한 자체 조사 결과다.
chanw@newspim.com