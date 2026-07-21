한국앤컴퍼니, 장애인배드민턴 리그 2차전 금산서 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니그룹이 16일부터 19일까지 금산서 장애인배드민턴 리그 2차전을 열었다.
- 대회는 전문선수와 동호인이 함께하는 리그로 확대돼 올해 3차례 운영된다.
- 그룹은 장애인 고용기업을 키우며 스포츠 지원을 이어가겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 한국앤컴퍼니그룹이 후원하는 '2026 한국동그라미파트너스 장애인배드민턴 리그' 2차전이 16~19일 충남 금산군종합체육관에서 열렸다.
대한장애인배드민턴협회가 주최·주관하고 한국앤컴퍼니그룹과 대한장애인체육회가 후원하는 이 대회는 2024년 단일 대회로 시작한 후 지난해부터 전문선수와 동호인이 함께하는 리그 방식으로 확대됐다.
금산은 한국타이어앤테크놀로지의 금산공장이 위치한 지역이다. 그룹은 5월 태안에서 1차 리그전을 개최한 데 이어 주요 사업장 소재 지역에서 장애인 스포츠 행사를 연속으로 진행하고 있다.
올해 대회는 5월, 7월, 11월 총 3차례 리그전으로 운영된다. 마지막 3차 리그전은 11월 초 시상식 및 폐막식과 함께 개최될 예정이다.
한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "이번 2차 리그전은 선수와 동호인이 함께 경기를 펼치며 장애인 스포츠의 저변을 넓히는 자리였다"며 "앞으로도 장애인 스포츠 문화 활성화와 사회 참여 기회 확대를 위한 지원을 지속하겠다"고 말했다.
한국동그라미파트너스는 2015년 국내 타이어 업계 최초로 설립된 장애인 고용 창출 기업이다. 설립 당시 24명이던 직원 규모는 현재 164명(장애인 85명)으로 증가했으며, 사무행정·세탁·베이커리·카페·세차 등 5개 부문에서 사내 복지 서비스를 운영 중이다.
chanw@newspim.com