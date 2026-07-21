CJ올리브영, '라이브 코딩' 대신 AI 과제…개발자 채용 공식 바꾼다

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브영이 21일 개발 경력직 채용에 AI 과제를 처음 도입했다.
- AI 과제는 크래프톤 솔루션으로 문제 정의와 AI 활용 전 과정을 평가한다.
- 30일 열리는 AI 해커톤 입상자에게는 서류전형 통과 혜택과 총 1000만원 상금을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
커머스·코어 플랫폼·추천 시스템 채용…해커톤 입상자 서류 면제
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ올리브영이 개발 직군 경력직 공개채용에 'AI 과제' 전형을 처음 도입한다. 코딩 실력뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용해 문제를 정의하고 해결책을 개선하는 전 과정을 평가해 'AI 네이티브' 인재를 선발한다는 취지다.
21일 올리브영에 따르면 기존 개발자 채용에서 제한 시간 내 코드를 작성하는 '라이브 코딩'을 실시했지만, 이번 'AI-First Track' 채용에서는 이를 AI 과제로 대체한다. 모집 직무는 커머스 플랫폼 엔지니어, 코어 플랫폼 엔지니어, AI 추천 시스템 엔지니어로 유관 경력 2년 이상이면 지원할 수 있다.
AI 과제에는 크래프톤의 채용·평가 솔루션 '코파 프로브'를 활용한다. 지원자가 제출한 결과물뿐 아니라 문제 정의 방식과 AI 활용 과정, 프롬프트 작성, 반복적인 개선, 결과 검증 방식 등을 종합적으로 평가한다.
채용은 서류와 AI 과제, 1·2차 면접 등의 순서로 진행된다. 지원서는 오는 8월 9일까지 올리브영 채용 블로그에서 접수한다.
올리브영은 오는 30일 크래프톤과 AI 해커톤도 개최한다. 참가자들은 실제 유통 현장의 고객·상품·데이터 관련 문제를 해결하며, 올리브영 과제 입상자에게는 이번 채용 서류전형 통과 혜택이 제공된다. 총상금은 1000만원이다.
mkyo@newspim.com