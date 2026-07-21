장동혁 "李대통령, 국민이 부동산 대출 규제로 힘들어하자 친히 해법 내놔"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 21일 이재명 대통령의 부동산 매매를 겨냥해 규제는 만들고 꼼수도 쓴다며 비판했다.
- 장 대표는 이 대통령의 부동산 대출·토지거래허가 규제를 풍자하며 자금 출처에 '더불어근저당'만 쓰면 된다고 꼬집었다.
- 그는 과거 부동산 규제 정책을 열거하며 시세 차익 20억원 초과이익을 국민과 나누라며 공세를 이어갔다.
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"시세차익 20억, 국민과 나눠야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 21일 이재명 대통령의 부동산 매매를 겨냥해 "규제도 본인이 만들고 꼼수도 본인이 만든다"며 "여러 모로 대단하다"라고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "국민들이 부동산 대출 규제로 힘들어하자, 이재명 대통령께서 친히 해법을 내놓으셨다"며 "매도자 대출, '더불어근저당'"이라고 꼬집었다.
그러면서 "이제 대출 안 나온다고 걱정하지 말자. 토지거래허가도 걱정하지 말자"며 "자금 출처 소명에 '더불어근저당'이라고 쓰면 된다"고 비꼬았다.
장 대표는 "이제 대통령 집 등기 정리도 끝났으니, 장특공 폐지는 확실해졌다"라고 지적했다.
이어 "대출 풀면 투기한다면서 다 틀어막더니. 전세도 없어져야 할 사금융이라더니. 사업자 대출로 집 사면 처벌한다더니. 부동산 사내 대출도 해주지 말라더니"라며 과거 이 대통령의 부동산 정책을 거론했다.
또 "시세 차익이 20억원이 넘던데, '초과이익'이니 국민과 나누시면 어떤가"라고 목소리를 높였다.
oneway@newspim.com