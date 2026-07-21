신세계, 아만 손잡고 럭셔리 호텔 개발 판 키운다

AI 핵심 요약beta
- 신세계그룹이 21일 오코그룹과 JV를 설립해 아만·자누 개발에 나서기로 했다.
- 양사는 약 7500억원을 합작사에 투자해 글로벌 럭셔리 호텔·레지던스 및 복합 상업시설 개발을 추진한다.
- 신세계프라퍼티의 복합개발 역량과 오코그룹의 럭셔리 호텔 노하우를 결합해 글로벌 호스피탈리티 시장에서 새로운 기준을 제시하겠다고 했다.
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스타필드식 복합개발 역량에 글로벌 럭셔리 호텔 노하우 결합
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계그룹이 글로벌 럭셔리 호텔·레지던스 개발 시장에 본격 진출한다. 국내에서 스타필드 등 대형 복합개발 사업을 이끌어온 신세계프라퍼티의 개발 역량을 앞세워 세계적인 프리미엄 호텔 브랜드 아만(Aman), 자누(Janu) 개발 사업에 참여하는 방식이다.
21일 신세계그룹은 글로벌 부동산 개발회사 오코(OKO)그룹과 조인트벤처(JV) 설립 협약을 맺었다고 밝혔다. 정용진 신세계그룹 회장과 블라디슬라프 도로닌 오코그룹 회장은 최근 서울 조선팰리스 호텔에서 신세계프라퍼티와 오코그룹 간 JV 설립 협약식을 진행했다.
양사는 합작사에 5억달러, 약 7500억원 규모의 초기 투자금을 조성할 계획이다. 합작사는 우선 아만그룹의 럭셔리 브랜드인 아만과 자누 호텔 및 레지던스 개발을 추진한다. 국내외 복합 상업용 부동산 개발 사업에서도 협력하기로 했다.
이번 협력은 신세계프라퍼티가 축적한 대형 복합 프로젝트 실행 역량과 오코그룹의 럭셔리 호텔 개발 노하우를 결합하는 데 초점이 맞춰졌다. 신세계프라퍼티는 스타필드를 통해 쇼핑·문화·엔터테인먼트를 결합한 복합공간 개발 경험을 쌓아왔다. 오코그룹은 아만그룹 브랜드의 호텔·레지던스 개발을 주관해온 회사다.
정용진 회장은 "이번 전략적 파트너십은 한국에서 검증된 신세계프라퍼티의 개발 모델이 글로벌 호스피탈리티 시장에서도 효과적으로 적용될 수 있다는 확신을 반영한 것"이라며 "전세계 럭셔리 호스피탈리티 시장에 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.
아만은 1988년 태국 푸켓의 아만푸리를 시작으로 성장한 럭셔리 호텔·리조트 브랜드다. 현재 전 세계 36개 호텔·리조트·레지던스를 운영하고 있다. 아만그룹은 2020년 신규 브랜드 자누를 선보였으며, 지난해 도쿄에 자누 호텔을 연 데 이어 두바이, 사우디아라비아, 몬테네그로 등에서도 추가 개발을 추진하고 있다.
mkyo@newspim.com