윤상현 "오세훈과 지선 평가 백서 발간 공감대...당 혁신에 뜻 모아"

AI 핵심 요약beta
- 윤상현 의원은 21일 오세훈 시장과 조찬에서 6·3 지방선거 평가와 당 혁신 필요성에 뜻을 모았다고 밝혔다.
- 윤 의원은 지방선거 백서 작성과 중도·수도권·청년 문제, 청년 대화의 장 마련 등에 오 시장이 공감했다고 전했다.
- 윤 의원은 원내 정당화·국민 공천 제도화·당 대표 폐지 등 정당 개혁 방향을 제시하며 오 시장이 당 변화·혁신에 깊이 공감했다고 말했다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 윤상현 국민의힘 의원이 오세훈 서울시장과 6·3 지방선거 평가와 당 혁신의 필요성에 뜻을 모았다고 밝혔다.
윤 의원은 21일 서울 중구 서울시청에서 오 시장과의 조찬 후 백브리핑을 열고 "(오 시장과) 당 내 문제, 6·3 지방선거 사태, 선거관리위원회 대응 문제 등에 대한 이야기를 나눴다"며 "제가 6·3 지방선거에 대해서 우리가 평가를 해야 하는 거 아닌가, 지선 평가에 대한 백서를 만들자는 말씀을 드렸다"고 말했다.
윤 의원은 "평가가 나오면 그거에 대해 당의 미래에 대한 방향이 나오지 않겠느냐 말씀드렸고 시장님께서도 공감을 했다"며 "특히 중도층, 수도권, 청년 이런 문제에 대한 저의 노력에 대해 시장님께서도 평가를 많이 해주셨다"고 밝혔다. 이어 "제가 앞으로 청년들과의 대화의 장을 한번 만들어보겠다고 말씀드렸고 (오 시장이) 좋다고 했다"고 덧붙였다.
또 윤 의원은 "시장님께서 당의 개혁 아니면 중대범죄수사청(중수청) 문제 등을 이끌고 있는 수도권 의원이 없다, 윤 의원이 계속 이 역할을 충실히 해달라고 주문했다"고 전했다. 또 "당의 변화 혁신에 대해 물꼬를 틀고 지방선거 백서 등에서부터 시작돼야 한다는 것에 깊은 공감을 표명하셨다"고 했다.
지도부 거취 문제에 대해서는 "(오 시장이) 직접적으로 언급은 없었다"면서도 "제가 이 당이 좀 더 변화하고 혁신해야 된다는 취지로 말씀드렸고 (오 시장이) 많이 공감을 하고 있다"고 언급했다.
서울시장 당선 이후 오 시장의 당 내 입지 변화에 대해서는 "시장님이 당의 입지를 추구하는 그런 스타일의 정치인은 아니다. 그냥 당을 걱정하는 분"이라고 답했다.
앞서 오 시장이 언급한 '당 대표 폐지론'에 대해서는 "당 대표하고 의원들하고 많이 분리돼 있는 상황 안에서 우리가 어떻게 나아갈 것이냐, 원내 정당화에 대한 어떤 목소리를 한번 모아 보려고 한다는 그런 뜻도 (오 시장에게) 말씀을 드렸다"고 했다.
당 내 문제에 대해서는 "지금까지 세 차례 제가 지선 이후에 K-보수, 보수혁신세미나를 해오고 있다. 가장 중요한 대목중 하나가 정당 개혁"이라며 "정당 개혁 문제에 대해선 나와 뜻을 같이하는 분들, 최형두 의원 등과 같이 하고 있는데 결국 원내 정당화로 가야 한다"고 주장했다.
윤 의원은 "원내 정당화, 국민 공천의 제도화 두 쌍두마차가 같이 가야한다"며 "그러면 원내 정당으로 갈 수 있는 길이 열릴 것"이라고 강조했다. 이어 "국정조사가 곧 끝나면 정당개혁에 대한 이야기를 하려고 한다"며 "당 대표 폐지 문제, 원내 정당화 문제, 국민 공천 제도화 등에 대해 생각하는 바를 앞으로 말씀드릴 것"이라고 덧붙였다.
blue99@newspim.com