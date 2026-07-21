KCC, 판버러 에어쇼 2026 참가…항공우주용 접착제·코팅 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- KCC는 21일 판버러 에어쇼에 참가해 항공우주용 접착제·코팅 기술을 선보인다고 밝혔다.
- KCC는 항공기용 아크릴·에폭시 접착제와 군용 항공기 코팅 등 5종 제품을 공개했다.
- KCC는 KF-21 등 국내 항공우주 도료·접착 소재 개발 경험을 바탕으로 글로벌 시장 협력을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC(대표 정재훈)는 오는 24일까지 영국에서 열리는 '판버러 에어쇼(Farnborough International Airshow 2026)'에 참가해 항공우주용 접착제와 군용 항공기 코팅 기술을 선보인다고 21일 밝혔다.
판버러 에어쇼는 세계 주요 항공기 제조사와 방산기업, 항공기 부품 공급업체, 항공기 정비(MRO) 기업 등이 참가하는 세계적인 항공우주 전문 전시회다. KCC는 이번 전시를 통해 항공우주 분야에서 축적한 소재 기술력을 소개하고, 글로벌 고객과의 협력을 확대하는 한편 신규 시장 진출 기회를 모색할 계획이다.
KCC는 이번 전시회에서 항공우주용 접착제 2종과 군용 항공기용 코팅 제품 3종을 공개한다. 전시 제품은 ▲항공기 너트플레이트(Nutplate)1) 고정용 아크릴 접착제 KAA1000 ▲항공기 구조용 에폭시 접착제 KEA1000 ▲에폭시 프라이머 MIL-PRF-23377 ▲폴리우레탄 도료 MIL-PRF-85285 ▲항공기 연료탱크 내부 보호 코팅제 AMS-C-27725 등이다.
KCC는 국내 방산 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 항공우주용 도료와 접착 소재 개발을 확대하고 있다. 실제로 KF-21 한국형 전투기를 비롯한 국내 항공우주 분야에 적용되는 도료와 접착 소재 개발에 참여하며 항공기 외부 기체와 연료탱크, 주요 구조 부위의 보호 성능과 구조 안전성 향상에 기여해 왔다.
KCC 관계자는 "항공우주 산업은 최고 수준의 품질과 신뢰성이 요구되는 분야"라며 "이번 판버러 에어쇼를 통해 KCC의 항공우주용 접착제와 코팅 기술을 세계 시장에 소개하고 해외 고객과의 협력을 확대하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
tack@newspim.com