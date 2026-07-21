송언석 "李대통령, 분당 아파트 우회 매각...실수요자 옥죄는 규제 철폐해야"

AI 핵심 요약beta
- 송언석 의원이 20일 이재명 대통령의 아파트 매각을 비판했다
- 규제를 우회한 편법 거래라며 법꾸라지 행태라고 지적했다
- 대통령 설명과 대출규제 철폐, 주택공급 대책을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 의원은 20일 이재명 대통령의 성남 분당 수내동 아파트 매각 방식을 두고 "규제를 우회하는 편법적 방식으로 거래를 성사시켰다"며 "법꾸라지다운 행태"라고 비판했다.
송 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "평범한 국민은 대출이 막혀 집을 사고 싶어도 살 수 없고, 집을 팔고 싶어도 팔기 어려운 것이 지금의 현실"이라며 "그런데 이재명 대통령은 자신의 부동산 거래에서는 규제를 우회하는 편법적 방식으로 거래를 성사시켰다"고 지적했다.
이어 "집을 파는 대통령이 직접 매수인의 자금조달 보조역할을 자임한 것"이라며 "법적으로 가능하다는 이유만으로는 국민적 비판을 피할 수 없을 것"이라고 덧붙였다.
송 의원은 "이번 이재명 대통령의 부동산 거래는 왜곡된 부동산 시장의 현실을 대통령 스스로 시범을 보여준 사례"라고 꼬집었다.
그러면서 "정부는 부동산 가격을 잡겠다며 대출을 틀어막았지만 결과는 정반대였다"며 "서울 대부분의 집값이 상승했고, 강북에서도 20억원이 넘는 아파트 거래가 등장했다"고 지적했다.
또 "시장은 안정되지 않았고, 실수요자의 내 집 마련만 더욱 어려워졌다"며 "왜곡된 지금의 부동산 시장은 정책 실패가 분명하다"고 비판했다.
송 의원은 "이재명 대통령은 국민에게 적용한 규제에도 불구하고 자신의 거래 방식이 왜 달랐는지 국민 앞에 분명히 설명해야 한다"며 "왜곡된 지금의 부동산 시장은 정책 실패가 분명하므로 국민 앞에 사죄해야 한다"고 촉구했다.
아울러 "정부는 부동산 대출 규제로 실수요자를 옥죄는 정책을 즉각 철폐해야 한다"며 "지금 즉시 무주택 실수요자의 자금조달을 정상화하고, 충분한 주택공급 대책을 마련할 것을 강력히 촉구한다"고 목소리를 높였다.
oneway@newspim.com