금융위, 8800억 규모 초장기펀드 조성 추진

AI 핵심 요약beta
- 금융위원회가 20일 8800억원 규모 초장기기술투자펀드 추진했다
- 차세대 반도체·첨단 신약 등 10년 이상 장기투자하고 공공자금 비중 77%로 민간 위험부담 낮췄다
- 기술평가 역량 중심 운용사 선정·성과보상체계 마련해 장기 모험자본 확대와 기술특화 운용사 육성한다
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올 3분기 위탁사 공고…이르면 연말 투자
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융위원회(이하 금융위)가 올해 8800억원 규모의 국민성장펀드 초장기기술투자펀드 조성을 추진한다. 펀드 존속기간은 최대 15년, 투자기간은 최대 7년으로 설정하고 차세대 반도체와 첨단 신약 등 상용화까지 장기간이 필요한 기술기업에 10년 이상 투자하는 구조다.
금융위와 한국산업은행은 20일 산업은행 IR센터에서 초장기기술투자펀드 공청회를 열고 펀드 운영방안을 공개했다. 금융위는 공청회에서 접수한 의견을 반영해 운용방안을 확정한 뒤 올해 3분기 중 운용사 모집공고를 낼 계획이다. 운용사 선정과 민간자금 모집을 거쳐 이르면 연말부터 자금을 집행한다.
펀드 재원은 첨단전략산업기금 6000억원과 재정 800억원, 민간자금 2000억원 이상으로 구성한다. 기금과 재정을 합친 공공자금 비중은 77%다. 재정 800억원은 후순위 재원으로 투입해 민간 투자자의 위험 부담을 낮춘다.
일반 정책성펀드의 공공자금 비중이 20~40%, 존속기간이 8~10년인 것과 비교해 정책자금 비중과 운용기간을 늘렸다. 약 6개 자펀드를 조성해 장기간 투자가 필요한 우수 기술기업에 자금을 공급하는 방안이 제시됐다.
주요 투자 대상은 지식재산(IP) 가치평가와 기술평가, 투자용 기술평가(TCB)를 받은 기업이다. 금융위는 차세대 반도체와 첨단 신약 등을 우선 투자 대상으로 삼고 우주항공 등으로 범위를 확대할 계획이다.
운용사 선정에는 재무성과뿐 아니라 기술평가 역량을 반영한다. 핵심 운용인력의 기술 전문성과 투자 경험, 투자기업의 가치 상승 실적, 기술의 사업화 가능성 평가 능력, 장기 근무를 위한 보상체계 등을 심사한다.
모태펀드에서 투자를 받은 기업에 대한 이어달리기 투자와 펀드 내 후속투자는 운용사 선정·평가 과정에서 우대한다. 펀드 취지와 달리 투자금을 조기에 회수하는 운용사에는 불이익을 부여하는 방안도 검토한다.
금융위는 미래 원천기술과 핵심기술에 특화한 기술특화 자산운용사(KSTP)의 출현도 지원할 방침이다. 기술평가 전문성과 장기 모험자본의 설계·조달 능력을 결합한 운용사를 육성한다는 계획이다.
공청회 참석자들은 양자컴퓨팅과 우주항공, 첨단바이오 분야는 상용화와 투자금 회수까지 최소 10년 이상이 걸리는 만큼 장기 모험자본이 필요하다고 제언했다. 기술기업이 주요 성과를 달성하기 직전에 후속투자가 중단되는 문제도 개선 과제로 제시했다.
또한 투자 방식에서는 상환전환우선주(RCPS)를 투자 대상에서 제외할 경우 투자자 선택이 제한될 수 있다는 의견이 나왔다. 장기 운용인력을 유지하기 위한 별도 성과보상체계, 위탁운용사 최대주주의 책임 강화, 겸업 제한 완화 등도 논의됐다.
이억원 금융위원장은 "초장기기술투자펀드는 기술의 시간과 금융의 시간을 맞추기 위한 새로운 시도"라며 기술의 잠재력과 기업의 장기 가치에 투자하겠다고 말했다.
dconnect@newspim.com