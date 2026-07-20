티켓투더문, NC백화점 강서점서 여름 팝업 전개

AI 핵심 요약beta
- 티켓투더문과 인도솔이 22일 스타필드 수원에서 팝업스토어를 열었다
- 팝업에서는 샌들·슬리퍼와 가방·모자 등 라이프스타일 제품을 선보였다
- 행사 기간 전 제품 최대 10% 할인과 4만원 이상 구매 고객 대상 이벤트를 진행했다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 라이프스타일 브랜드 티켓투더문(TICKET TO THE MOON)과 풋웨어 브랜드 인도솔(Indosole)이 스타필드 수원에서 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.
두 브랜드의 국내 공식 운영사인 트랜드메카에 따르면 팝업스토어는 7월 22일부터 9월 1일까지 스타필드 수원에서 진행된다.
팝업스토어에서는 인도솔의 샌들, 슬리퍼 등 풋웨어 제품과 티켓투더문의 캠프캡, 백팩, 에코백, 슬링백 등을 선보인다.
인도솔은 폐타이어를 재활용한 신발 밑창을 적용한 풋웨어 브랜드로, 샌들 및 슬리퍼 제품을 판매하고 있다. 티켓투더문은 해먹 브랜드로 출발해 가방과 모자 등 라이프스타일 제품군을 운영하고 있다.
행사 기간 동안 전 제품 최대 10% 할인 혜택도 진행된다. 회사 측은 4만원 이상 구매 고객에게 참여 기회를 제공하며, 이벤트는 일일 선착순 100명을 대상으로 운영된다고 설명했다.
트랜드메카 관계자는 "NC백화점 강서점 팝업스토어에서는 티켓투더문의 대표 제품뿐만 아니라 팝업 현장에서만 만나볼 수 있는 신제품 지퍼백과 지퍼 방수백도 함께 선보인다"고 말했다.
한편 티켓투더문은 1996년 인도네시아 발리에서 설립됐으며, 인도솔은 2009년 인도네시아에서 출범한 풋웨어 브랜드다.
whitss@newspim.com