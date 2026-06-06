엔씨 '아이온2', 서머 게임 페스트 참가…글로벌 시장 공략 시동

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9월 북미·유럽·아시아 출시 예정…신규 트레일러 첫 공개

비행 전투·오픈월드 PvP 선봬…글로벌 미디어 시연 진행

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 엔씨의 MMORPG '아이온2'가 세계 최대 게임 행사 중 하나인 SGF 2026에 참가하며 글로벌 시장 공략에 나섰다.

엔씨는 5일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 서머 게임 페스트(SGF) 2026에서 아이온2 신규 트레일러를 공개했다고 6일 밝혔다. 아이온2는 오는 9월 북미와 남미, 유럽, 아시아 지역에 PC 플랫폼으로 출시될 예정이다. 서비스는 스팀과 엔씨 자체 플랫폼 퍼플을 통해 제공된다.

[사진=엔씨]

아이온2는 6일부터 8일까지 진행되는 비공개 행사 'SGF 플레이 데이즈'에서 글로벌 미디어와 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 시연도 진행한다. 비행과 공중 전투, 클래스 시스템, 캐릭터 커스터마이징, 오픈월드 PvP 등 핵심 콘텐츠를 선보일 계획이다.

엔씨는 글로벌 브랜드 웹사이트를 통해 뉴스레터 구독 이벤트도 진행한다. 구독자에게는 게임 출시 후 사용할 수 있는 펫 '파가티'와 다양한 게임 내 보상을 제공한다.

엔씨는 이번 SGF 참가를 시작으로 글로벌 이용자와의 접점을 확대하고 출시 전 마케팅을 본격화할 방침이다.

syu@newspim.com