엔씨, '아이온2' 신규 초월 던전 '붉은 연심의 거울' 추가

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 13일 아이온2에 초월 던전 붉은 연심의 거울을 추가했다.
- 신규 아르카나 세트 3종과 일일 던전 크로파킨의 비밀 보관소를 도입했다.
- 보상 강화와 편의성 개선을 적용하고 27일 신규 성역을 예고했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 MMORPG '아이온2'에 신규 초월 던전 '붉은 연심의 거울'을 13일 추가했다. 신규 아르카나 세트 3종과 일일 던전, 다양한 시스템 개선 사항도 함께 적용했다.
'붉은 연심의 거울'은 사랑에 빠진 마음이 빚어낸 환상의 공간을 배경으로 한 초월 던전이다. 입장에 필요한 최소 아이템 레벨은 3200이며, 난이도에 따라 레벨 제한이 상승한다.
던전을 공략해 얻은 고결한 결정으로 신규 아르카나 세트 '징벌', '수호', '불굴'을 연성할 수 있다. 각 세트는 보스 피해 내성, 재생, 무기 피해 내성을 각각 5%씩 올려준다.
엔씨는 던전 보상을 강화했다. 원정 콘텐츠의 주간 보상 횟수를 14회에서 21회로, 초월은 7회에서 14회로 늘렸다.
4·5티어 원정 콘텐츠의 게임 내 재화인 키나 보상도 상향했다. 신규 일일 던전 '크로파킨의 비밀 보관소'에서는 최대 40초 동안 폭탄을 피해 코인을 획득하고 키나를 보상으로 받을 수 있다.
이 외에도 던전 초대 목록 확장, 보스 후방 표시 추가, 신규 징표 7종 추가, HUD 프리셋 기능 추가 등 편의성 개선 사항이 적용됐다. 아르카나 결정 추출도 확장돼 시즌 1·2 아르카나는 신비로운 결정으로, 시즌 3 아르카나는 고결한 결정으로 추출할 수 있다.
엔씨는 5월 27일 신규 성역 '무스펠의 성배'를 추가하고 6월 14일 서울 강서구에서 'AION2 쇼케이스'를 개최할 예정이다. 쇼케이스 참가 신청은 5월 25일까지 공식 홈페이지에서 받으며, 추첨을 통해 150명을 초대한다.
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