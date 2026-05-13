김영환, 충북지사 재선 시동…"강한 충북 완성"

AI 핵심 요약beta
- 김영환 충북지사 후보가 13일 선거사무소 개소식을 열었다.
- 당 지도부와 중앙 정치권 인사들이 대거 참석했다.
- 강한 충북 선거대책위를 출범하며 재선 레이스를 시작했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 김영환 충북지사 후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 지방 선거 체제에 돌입했다.
당 지도부와 중앙 정치권 인사들이 대거 참석하며 충북을 '승부처'로 삼겠다는 의지를 분명히 했다.
김 후보는 13일 청주시 흥덕구 복대동 선거사무소에서 개소식을 열고 '강한 충북, 대한민국의 중심 충북'을 기치로 본격적인 선거전에 나섰다.
'강한 충북' 선거대책위원회 출범과 함께 사실상 재선 레이스의 신호탄을 쏘아 올린 셈이다.
이날 행사에는 장동혁 국민의힘 대표를 비롯해 신동욱·김민수 최고위원, 박준태 당대표 비서실장 등 지도부가 총출동했다.
김문수 전 대통령 후보, 이인제·황우여 당 고문, 나경원 전 원내대표, 주진우 의원, 김행 전 청와대 대변인, 김호일 전 대한노인회 중앙회장 등 중앙 정치권 인사들도 대거 참석해 힘을 보탰다.
지역 정치권도 결집했다.
이기용 전 교육감과 이종배 의원, 윤희근 전 경찰청장, 이범석 청주시장 후보를 비롯해 도내 시장·군수 및 광역·기초의원 후보들이 참석했다.
행사장은 김 후보가 입장하자 환호와 박수가 이어졌다.
현장에서는 충북 발전 비전과 함께 정권 재창출의 교두보로서 충북의 역할을 강조하는 발언이 잇따랐다.
김 후보는 "지난 4년 동안 수많은 정치적 공격과 어려움 속에서도 흔들림 없이 충북만 바라보고 달려왔다"며 "충북의 변화와 발전은 이미 시작됐고, 이제 그 성과를 완성할 때"라고 말했다.
장동혁 대표는 "지난 4년간 충북 발전을 위해 발로 뛴, 검증된 후보가 바로 김영환"이라며 "민심의 바로미터인 충북에서 승리의 바람을 일으키자"고 강조했다.
baek3413@newspim.com